Julio Arias abre la última jornada con triunfo gijonés en los caballos jóvenes

Julio Arias Cueva abrió con triunfo español la última jornada del Concurso Hípico Internacional de Gijón. El jinete asturiano se impuso en el Trofeo Orange & Telecable, primera prueba del domingo en Las Mestas, reservada a caballos de seis y siete años, tras completar el desempate sin faltas con «Lecktik Z» y marcar un tiempo de 40,95 segundos.

La prueba reunió a 29 binomios y puso a prueba a los caballos jóvenes sobre un recorrido de 1,30 y 1,35 metros, con once obstáculos y catorce esfuerzos. El recorrido inicial tenía una longitud de 465 metros, con un tiempo permitido de 80 segundos, mientras que el desempate se redujo a 305 metros, con un tiempo máximo de 53 segundos. El trazado decisivo incluía una selección de los obstáculos del recorrido original, con la combinación formada por los elementos 10b y 10c como uno de los puntos del recorrido.

Arias, que ya había terminado quinto en la primera prueba de caballos jóvenes del concurso con el mismo «Lecktik Z», dio un paso más en la última jornada y se llevó la victoria. El asturiano completó la primera manga en 74,08 segundos sin penalización y volvió a mantener el cero en el desempate, donde paró el cronómetro en 40,95.

La segunda posición fue para la neerlandesa Sanne Thijssen, que también completó ambos recorridos sin derribos. Con «Awesome Van Www.Olland.Biz», Thijssen terminó la primera manga en 72,69 segundos y el desempate en 41,54, a menos de seis décimas de Arias. El podio lo completó el italiano Simone Coata, con «Joliesse Del Colle», que necesitó 41,83 segundos en la segunda vuelta.

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La victoria de Arias prolonga además el protagonismo español en la categoría de caballos jóvenes durante todo el concurso. El caballos jóvenes, reservado a caballos de seis y siete años, había arrancado el viernes con un podio íntegramente nacional, con Iván Serrano, Kevin González de Zárate y Miguel Honrubia, y el sábado tuvo como vencedor al gijonés Leonardo Medal con «Ecloma K.S.H.».