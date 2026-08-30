Las Lobas ganan el torneo Villanueva de las Manzanas

El Lobas Alimerka Oviedo se proclama campeón del III Torneo de Verano Villanueva de las Manzanas. Las carbayonas doblegaron con solvencia (30-20) en la final al Ikasa Boadilla en la localidad leonesa de Villacelama. El equipo ovetense cierra así con buen sabor de boca la cuarta semana de una pretemporada que ya va tocando a su fin. Este miércoles (20:00 horas) las carbayonas disputarán en Logroño contra el Grafometal Sporting La Rioja su último amistoso antes de iniciar la Liga Guerreras Iberdrola.