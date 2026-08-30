Medalla de bronce para la palista gijonesa Sara Ouzande en el Mundial de Poznan (Polonia)

La palista gijonesa Sara Ouzande Iturralde cerró su magnífica temporada de 2026 con otra medalla, en este caso de bronce, conseguida en esta oportunidad en el Campeonato del Mundo de sprint, en aguas de Poznan (Polonia). Esta últimapresea la cosechó a primera hora de la mañana de hoy, domingo, en la modalidad de K-1 y sobre la distancia de 200 metros, luchando hasta el final por el dorado metal.

La kayakista del Club Los Delfines de Ceuta invirtió en la emocionante y disputadísima regata un tiempo de 40.71, siendo superada por la vigente campeona de Europa de la especialidad, la danesa Frederikke Moercke, que paró el cronómetro de los jueces en 39.71. El metal de plata fue para la actual subcampeona continental, la húngara Anna Lucz, quien empleó en el recorrido un registro de 40.31.

Noticias relacionadas

La asturiana concluye la campaña con un reguero de medallas: oro, en K-1 200 en las Copas del Mundo de Szeged y Montreal; oro, en K-4 500 metros en el Europeo; plata, en K-4 500 metros en las Copas del Mundo de Szeged, Brandemburgo y Montreal; plata, en K-4 500 en el Campeonato del Mundo de sprint; y bronce, en K-1 200 metros también en el Mundial de Poznan. A ello se añaden tres preseas de oro (K-1 y K-2 200 y K-2 500 metros) en los Campeonatos de España de sprint, en Trasona.