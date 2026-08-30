Pablo Carreño no puede con Lehecka y se despide del US Open en primera ronda
El tenista gijonés planta cara al checo, número 18 del mundo, pero cae derrotado en cuatro sets
Adiós tempranero al US Open. Pablo Carreño se convirtió en el primer español en despedirse del torneo estadounidense tras caer derrotado en la primera ronda ante Jiri Lehecka. El gijonés plantó batalla al número 18 mundial e incluso logró alargar el encuentro hasta el cuarto set, pero terminó cediendo ante el tenista checo por 6-1, 7-6 (5), 4-6 y 6-2.
Carreño, número 66 del ranking ATP a sus 35 años, se había retirado la semana pasada en la primera ronda de Winston-Salem por unos problemas físicos, aunque llegó a tiempo a una de sus citas más especiales, donde ya fue semifinalista en 2017 y 2020. Lehecka arrancó mucho más fuerte, serio en su saque y sin apenas conceder a Carreño, que fue mejorando con el paso de los minutos. El gijonés perdió la segunda manga por detalles en el tie break, pero lejos de tirar la toalla consiguió poner en aprietos a su adversario en el tercero para llevarse el set (4-6). El checo acumulaba muchos errores no forzados, pero volvió a encontrarse en el cuarto set y no dio opciones a Carreño, que dice adiós a la competición en primera ronda.
Este lunes será el turno para Carlos Alcaraz, que tras dejar atrás la lesión en su muñeca que le mantuvo en el dique seco durante más de 100 días, se enfrentará al ruso Roman Safiullin, sobre las 19:00 horas.
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