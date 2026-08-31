Armengot y Lamothe reinan en el Villa de Gijón de vela
Silvela y Calvo, del Club de Regatas, terminan segundos, seguidos de Trueba y Gallinger
N. L.
Joaquín Armengot y María Lamothe, del Club de Vela Valencia Mar, se proclamaron ayer campeones de la XV Regata Villa de Gijón de Vela Ligera, que concluyó su primera fase con la competición de la clase Snipe. Esta prueba gijonesa, una de las principales citas del calendario del Cantábrico y organizada por el Real Club Astur de Regatas, reunió durante el fin de semana a 14 embarcaciones llegadas desde distintos puntos de España.
Armengot y Lamothe confirman su dominio en Gijón
Armengot y Lamothe habían sido los más destacados del sábado y, tras firmar un tercer y primer puesto en las mangas de ayer, se consagraron como vencedores de la clasificación general final.
Tras ellos, la segunda posición fue para los locales Francisco Silvela y Rubén Calvo, del Real Club Astur de Regatas, que consiguieron sendos segundos en las pruebas del día y pudieron descartar el tercer puesto (su peor resultado) obtenido el sábado para asegurarse el subcampeonato.
Los vascos Tomás Trueba y Gaspar Gallinger, del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, consiguieron la tercera posición final, in extremis, tras terminar empatados a puntos con David Solana y Álvaro Martínez. Sin embargo, lograron imponerse gracias a sus mejores resultados parciales.
La competición se cerró así después de dos jornadas y cuatro mangas disputadas en la bahía de San Lorenzo, con una flota muy igualada y unas condiciones de viento que obligaron a las tripulaciones a adaptarse continuamente a los cambios de intensidad y dirección.
Cerca de 70 tripulaciones para la segunda fase
La segunda fase de la Regata Villa de Gijón de Vela Ligera tendrá lugar el próximo fin de semana para las clases ILCA 4 y 6, RS Feva y Optimist, para la que ya hay cerca de 70 tripulaciones inscritas.
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