El Caudal ya tiene rival en la Copa Federación: un Salamanca UDS con un histórico en el banquillo

El Caudal Deportivo de Mieres ya conoce a su primera piedra en el camino en su lucha por acceder a la Copa del Rey. El conjunto mierense se enfrentará al Salamanca UDS, de Segunda Federación, en los dieciseisavos de final de la fase nacional de la Copa Federación. Un rival de máxima dificultad para el conjunto asturiano y que, como curiosidad, dirige la leyenda del Athletic Club Iker Muniain.

La eliminatoria, a partido único entre ambos, se disputará el miércoles 9 de septiembre en el estadio Helmántico, en un horario aún por determinar. El Salamanca, rival de superior categoría, luchó la temporada pasada por disputar el play-off de ascenso a Primera Federación, prueba de la dificultad que se encontrará el conjunto de Adri González a domicilio. Además, el cuadro salmantino está dirigido por Muniain desde el pasado mes de junio. El jugador vasco llegó a disputar 560 encuentros con el Athletic Club y hasta fue internacional absoluto con España.

El sorteo se realiza por cercanía geográfica y los otros emparejamientos en el Grupo A (al que pertenece el Caudal) son: Bergantiños - Leioa, Compostela - Derio y Santa Marta de Tormes - Vimenor. Para disputar la Copa del Rey, el conjunto caudalista tendrá que superar un total de tres eliminatorias y alcanzar las semifinales de la competición.

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El conjunto mierense es el representante asturiano en la fase nacional de la Copa Federación tras superar en los penaltis al Marino de Luanco en semifinales y al Lealtad de Villaviciosa en la final disputada ayer en Miramar.