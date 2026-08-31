El Horizonte Atlética jugará la final de la Copa Principado ante el Base Oviedo
El Horizonte Atlética Avilesina jugará el próximo sábado contra el Confía Base Oviedo (18.30 horas, Vallobín) la final de la XII edición de la Copa Principado, cuya fase previa organizó la Federación del Principado en el Pabellón Braulio García del Grupo Covadonga, que colaboró en el desarrollo de la competición que abrió la temporada oficial para los equipos asturianos de categoría nacional. La Atlética logró el pase tras imponerse al Royal Premium Gijón Jovellanos por 26-30 (12-14 al descanso). El partido resultó igualado con diferencia de dos tantos hasta que mediada la segunda parte los pupilos de Juan Muñiz abrieron brecha en el marcador con el 21-25 que anotó Pablo Padilla para vencer finalmente con comodidad. Los gijoneses acabaron doblegados por los avilesinos, pese a que no jugó su estrella Adrián Fernández. En el partido por el tercer y cuarto puesto, los anfitriones del Grupo Covadonga vencieron al Auto Center Vetusta por 24-23 (15-11 al descanso).
Por otra parte, el Confía Base Oviedo organizó un triangular en Vallobín con Ademar León y Blendio Sinfín Santander como invitados. El Confía ganó a los cántabros (25-23) y cayó con el campeón, Ademar (20-23).
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