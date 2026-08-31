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El piragüista riosellano Walter Bouzán, bronce en el Europeo de kayak de mar de Brest (Francia)

El equipo español de kayak de mar. |

El equipo español de kayak de mar. | / J. M. C.

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Oviedo

El riosellano Walter Bouzán (Club Piragüismo El Sella) logró la medalla de bronce, en la modalidad SS-1 y en categoría sénior, defendiendo los colores de España en el Campeonato de Europa de kayak de mar, dilucidado en aguas francesas de Brest.

Walter Bouzán sube al podio europeo

Por su parte, el junior Favila Velasco (Club Piragüismo El Sella), también con la elástica del combinado nacional, quedó quinto en su respectiva categoría e igualmente en SS-1.

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