El piragüista riosellano Walter Bouzán, bronce en el Europeo de kayak de mar de Brest (Francia)
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El riosellano Walter Bouzán (Club Piragüismo El Sella) logró la medalla de bronce, en la modalidad SS-1 y en categoría sénior, defendiendo los colores de España en el Campeonato de Europa de kayak de mar, dilucidado en aguas francesas de Brest.
Walter Bouzán sube al podio europeo
Por su parte, el junior Favila Velasco (Club Piragüismo El Sella), también con la elástica del combinado nacional, quedó quinto en su respectiva categoría e igualmente en SS-1.
España cierra el Europeo con once medallas
El equipo nacional de kayak de mar concluyó el Europeo con once preseas, destacando la medalla de oro conseguida por Kiko Quintana y Lara Cellier, en categoría SS-2 mixto sub-23; y Julián StMary y Andrea Jiménez, estos también flamantes campeones de Europa, aunque en categoría junior en SS-2 mixto.
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