Una plata y cinco bronces sub-17 para el CB Oviedo en Málaga
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El Bádminton Oviedo sumó una medalla de plata y cinco bronces en el Máster sub-17 disputado ayer en Villanueva de la Concepción (Málaga). La plata fue para Saúl Bernabeu, que también logró un bronce junto a Álex Acevedo, del Bádminton Occidente. El restro de bronces fueron para Mark Kravchyshyn, Deva García, Alma Álvarez y Analía Villabona.
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