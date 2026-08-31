Una plata y cinco bronces sub-17 para el CB Oviedo en Málaga

El Bádminton Oviedo sumó una medalla de plata y cinco bronces en el Máster sub-17 disputado ayer en Villanueva de la Concepción (Málaga). La plata fue para Saúl Bernabeu, que también logró un bronce junto a Álex Acevedo, del Bádminton Occidente. El restro de bronces fueron para Mark Kravchyshyn, Deva García, Alma Álvarez y Analía Villabona.