Sara Ouzande, tras culminar su gran temporada con dos medallas en el Mundial: "Necesitaba acabar bien"

La palista asturiana Sara Ouzande Iturralde (Villaviciosa, 1996)se confirmó como una de las grandes protagonistas del Campeonato del Mundo de Poznan (Polonia) que concluyó ayer al sumar el bronce en K-1 200 metros, su segunda medalla en esta competición con la que cierra un magnífico 2026, año en el que suma ocho metales internacionales. La propia Ouzande, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, reconoció estar "muy contenta" por esta nueva medalla y también por concluir un año que ha sido muy exigente: "Psicológicamente me estaba pesando mucho todo, ha sido muy duro de mente todo y necesitaba acabar bien, pero acabar".

Ouzande quiso acordarse de sus seres queridos y de la gente que la ha estado apoyando en esta dura temporada tras lograr estas dos medallas en Polonia: "Se las dedico siempre a mis padres, mi hermano, mis abuelos y resto de familia que siempre tengo apoyándome. Junto con mis patrocinadores, como Planta Sana, María Cuevas, UCAM y EllasSonDeAquí".

Sarta Ouzande, emocionada tras hacer bronce en el K-1 200 metros. / RFEP

Bronce mundial en una final de máximo nivel

La kayakista del Club Los Delfines de Ceuta invirtió en la emocionante y disputadísima regata un tiempo de 40.71, siendo superada por la vigente campeona de Europa de la especialidad, la danesa Frederikke Moercke, que paró el cronómetro de los jueces en 39.71. El metal de plata fue para la actual subcampeona continental, la húngara Anna Lucz, quien empleó en el recorrido un registro de 40.31.

La asturiana concluye la campaña con un reguero de medallas. Además de las dos que logró en este Campeonato del Mundo, consiguió los oros en K-1 200 en las Copas del Mundo de Szeged y Montreal; otro oro en K-4 500 metros en el Europeo; las platas en K-4 500 metros en las Copas del Mundo de Szeged, Brandemburgo y Montreal. A ello se añaden tres preseas de oro (K-1 y K-2 200 y K-2 500 metros) en los Campeonatos de España de sprint, en Trasona.

En este Campeonato del Mundo de Poznan (Polonia), Ouzande sumó también la medalla de plata con el equipo de España en la prueba de K-4 500 metros, donde estuvo acompañada por la también asturiana Lucía Val y por la onubense Daniela García y la valenciana Bárbara Pardo. Tan solo el equipo de China fue capaz de acabar por delante del combinado nacional en una prueba en la que el bronce fue para Alemania, a la que aventajaron en dos centésimas de segundo.

Por la derecha, Sara Ouzande, Frederikke Moercke y Anna Lucz, ayer, en el podio de Poznan. | / RFEP

Javi López firma un séptimo puesto en el K-1 5.000

Sara Ouzande no fue la única asturiana en competir ayer en el Campeonato del Mundo. El sotobarquense Javi López fue séptimo en K-1 5.000 metros, prueba con la que se cerraba la cita. El palista del Club Los Rápidos-Jaire Aventura firmó una notable regata, en la que estuvo entre los mejores y finalizó en la séptima posición tras completar los 5 kilómetros en 25:10.81. Sin duda, un gran resultado para el kayakista asturiano en esta temporada 2026 en la que defendió los colores del equipo nacional español en las Copas del Mundo de Szeged, Brandemburgo y Montreal, donde además fue medalla de bronce.

Miki López

El portugués Fernando Pimenta, actual campeón de Europa, se hizo en esta ocasión con la medalla de oro después de emplear un tiempo de 24:15.72 y tras imponerse al sprint. La presea de plata se la apuntó el sudafricano Hamish Lovemore, que ya fue subcampeón del Mundo el año pasado en Milán (Italia) en esa misma modalidad y distancia, completando el trazado en 24:17.17; en tanto, el bronce iría a parar a manos del danés Mads Brandt Pedersen, que no pudo revalidar su título, toda vez que entró en meta con un registro de 24:18.17.

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La delegación española sumó otras dos medallas en la jornada de clausura. Una plata, en C-1 5.000 metros, del canoísta gallego Jaime Duro (Fluvial de Lugo), final que ganó el húngaro Adolf Balazs; y otra de bronce, esta en C-4 500 metros, de Cayetano Ignacio García (Náutico de Sevilla), Pablo Martínez (Náutico de Sevilla), Manuel Fontan (Náutico O Muiño de Ribadumia) y Diego Dominguez (Fluvial de Lugo), regata en la que Hungría se hizo con el oro.