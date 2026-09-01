El Confía Base Oviedo de balonmano llama a que "Vallobín vuelva a rugir": así es su nueva campaña de abonados

El Confía Base Oviedo es prudente y optimista a la vez de cara a la próxima temporada. El club asturiano compite en División de Honor Plata, la segunda liga en importancia del balonmano español, una categoría muy complicada, con proyectos muy ambiciosos, en la que la entidad ovetense aspira a competir bien y a lograr la permanencia con cierta tranquilidad.

Para lograrlo necesita seguir contando con el apoyo de su afición y con ese objetivo lanzó ayer en la sede de uno de sus patrocinadores, Hyundai Asturdai, una campaña de abonados en la que quiere alcanzar los 600 socios, 200 más de los que tuvo el curso pasado.

El Confía Base Oviedo quiere que Vallobín vuelva a rugir

"Queremos hacer un llamamiento a toda nuestra afición con esta campaña de abonados, el lema es ‘Vuelve a sentirlo’ y refleja bien lo que queremos, que Vallobín vuelva a rugir", explicaba durante el acto el presidente del club, Heriberto Fernández, "Caco", para quien la afición es una pata fundamental del proyecto: "Estamos teniendo un ambientazo en el pabellón, siempre lleno, y creemos que nuestra masa social es una parte fundamental porque el balonmano hay que sentirlo". Caco añadió que ese apoyo que tuvieron durante los partidos de casa les ayudó la pasada temporada a lograr la permanencia: "La grada es un jugador más y gana muchos puntos".

Jayro Pérez reconocía durante el acto que para él es "un orgullo" ser uno de los capitanes del que calificó como "el club de mi vida" y se unió a Caco en hacer ese llamamiento a la afición: "Vallobín para nosotros es un jugador más, siempre nos da un plus, todos los partidos son importantes, pero los de casa los cogemos con muchas ganas, con mucha ilusión, porque la gente nos ayuda muchísimo y espero que nos sigan ayudando a conseguir victorias".

El lateral izquierdo Mikel Galán, otro de los que sigue de la pasada temporada, explicó que están haciendo "una pretemporada muy buena, en la que nos hemos adaptado a los nuevos compañeros y al nuevo entrenador, que ha traído un aire fresco muy bueno y que nos representa muy bien como equipo porque queremos tener un toque alegre y con esa garra habitual".

El objetivo para Mikel Galán es "competir todos los partidos hasta el final". "Lo primero es asegurar la categoría y a partir de ahí mirar hacia arriba, currar y ganar todos los partidos posibles", añadía. Reconocía que es "una categoría muy difícil, con equipos que se han reforzado", pero aun así siente que "podemos ganar a cualquiera".

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Abonos desde 40 euros para la nueva temporada

El precio de los abonos para la próxima temporada, que comienza para el Confía el 12 de septiembre en Vallobín ante el Cisne cántabro, es de 80 euros para los adultos, 150 euros para dos adultos del mismo núcleo familiar y de 40 euros para los nacidos entre 2002 y 2013. Para los padres de los jugadores de la cantera el precio es de 70 euros y de 130 para dos adultos que sean padres de canteranos y del mismo núcleo familiar.