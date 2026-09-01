El director del Patronato Deportivo hace balance del Hípico de Gijón: "El Concurso ha sido un éxito deportivo y social"

Pablo Blanco, director del Patronato Deportivo de Gijón, hace balance del Concurso Hípico Internacional de Las Mestas que concluyó el domingo en Las Mestas y las conclusiones son muy positivas tanto en lo deportivo como en lo social: "Ha sido un éxito en lo deportivo y en lo social". En lo primero porque han estado "los mejores jinetes del mundo" y en lo segundo porque, a pesar de la lluvia, tuvieron "muy buenos datos" de asistencia.

Abundando en la competición, Pablo Blanco destaca que "el nivel deportivo subió, ganó el que tenía el mejor ránking mundial (Scott Brash)". Un aspecto, el de la competición, al que Blanco quiere dar mucha importancia: "No debemos olvidarnos de lo deportivo aunque sea también un evento con una parte social".

Récord de asistencia en una jornada en Las Mestas

Una parte, la más lúdica, de la que también se siente muy satisfecho, sobre todo por haber podido alcanzar cifras de asistencia muy altas a pesar del mal tiempo: "El número total de asistencia ha sido muy similar al del año pasado, 53.651 espectadores, y eso que apenas ha dejado de llover ningún día, quedándonos muy cerca del récord". De hecho, el último día se batió el récord de la mayor asistencia a Las Mestas para el Concurso Hípico Internacional en un solo día: 12.944 espectadores. También las cifras de apuestas fueron altas, superándose los 600.000 euros.

Pablo Blanco considera que estas cifras constatan la buena salud del Concurso y que se ha logrado darle "un impulso en los últimos años tanto a nivel de evento deportivo como para que el disfrute de la gente sea mayor". "Lo peor para mí ha sido el tiempo y lo mejor que a pesar de ello la gente haya respondido, eso demuestra que la gente tiene interés", añade.

La pista de ensayo, clave para elevar el nivel del Concurso

En cuanto a aspectos que se puedan ir mejorando de cara a las próximas ediciones, Pablo Blanco reivindica lo importante que ha sido la pista verde de entrenamiento: "Tenemos que seguir trabajando en esa línea, una de las cosas que nos ha permitido dar un salto es la reforma integral de la pista de ensayo; es algo que han agradecido mucho los jinetes", añade el director del Patronato Deportivo de Gijón.

En lo más lúdico, Blanco también destaca los avances y espera seguir mejorando en esa línea: "Seguimos haciendo cosas para buscar la satisfacción del espectador, poniendo pantallas, puestos de hostelería, carpas comedor, conciertos...".

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Un trabajo que Blanco quiere agradecer "al personal del Patronato y al resto de entidades que colaboran para que este concurso sea un éxito".