La joven tenista Paola Piñera triunfa en el College Park con su primer título J300
La asturiana, de 15 años, se impuso en un sub-18 a la rusa Mariia Makarova en la final
N. L.
La asturiana de 15 años Paola Piñera sigue cosechando éxitos en sus primeros pasos en el mundo del tenis. Piñera ha roto una nueva barrera en su meteórica carrera al lograr su primer título sub-18 de categoría J300 en College Park, Estados Unidos, tras superar en la final a la rusa Mariia Makarova con superioridad, como muestra el marcador final, 6-2 6-4.
Paola Piñera da otro salto en su meteórica carrera
Es un paso más en una gran campaña para la tenista. La gijonesa ya había ganado esta misma temporada el torneo J200 de Hammamet (Túnez), además de ser finalista en los J300 de Villena y Beaulieu-sur-Mer (Francia), y en el J200 de La Marsa (Túnez). Este curso cuenta también, entre otros resultados, con un puesto de cuartofinalista en el prestigioso torneo J500 de Milán "Trofeo Bonfiglio", y sus primeros octavos de final de un Grand Slam en Roland Garros.
Un 2026 repleto de éxitos con solo 15 años
Este 2026 ha integrado la selección española sub-16 que se proclamó subcampeona de Europa en pista cubierta "Winter Cup" y en la "Helvetie Cup" al aire libre.
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