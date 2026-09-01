Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

La joven tenista Paola Piñera triunfa en el College Park con su primer título J300

La asturiana, de 15 años, se impuso en un sub-18 a la rusa Mariia Makarova en la final

Paola Piñera.

Paola Piñera. / RFET

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

N. L.

Oviedo

La asturiana de 15 años Paola Piñera sigue cosechando éxitos en sus primeros pasos en el mundo del tenis. Piñera ha roto una nueva barrera en su meteórica carrera al lograr su primer título sub-18 de categoría J300 en College Park, Estados Unidos, tras superar en la final a la rusa Mariia Makarova con superioridad, como muestra el marcador final, 6-2 6-4.

Paola Piñera da otro salto en su meteórica carrera

Es un paso más en una gran campaña para la tenista. La gijonesa ya había ganado esta misma temporada el torneo J200 de Hammamet (Túnez), además de ser finalista en los J300 de Villena y Beaulieu-sur-Mer (Francia), y en el J200 de La Marsa (Túnez). Este curso cuenta también, entre otros resultados, con un puesto de cuartofinalista en el prestigioso torneo J500 de Milán "Trofeo Bonfiglio", y sus primeros octavos de final de un Grand Slam en Roland Garros.

Noticias relacionadas

Un 2026 repleto de éxitos con solo 15 años

Este 2026 ha integrado la selección española sub-16 que se proclamó subcampeona de Europa en pista cubierta "Winter Cup" y en la "Helvetie Cup" al aire libre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
  4. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  5. El refugio en Asturias de Emilio Aragón: un pueblo del interior de poco más de 400 habitantes y una impresionante finca con vistas a las montañas
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las dos mantas XXL de salón más barata del mercado: para que todos puedan acurrucarse cómodamente
  7. Cristina Prida ya tiene plaza fija de maestra en Asturias con 28 años: 'Conseguirlo depende de muchos factores, desde el tribunal que te toque hasta el baremo que tengan el resto de compañeros
  8. El difícil encaje en Asturias de cuatro universidades ante la previsión de que los estudiantes sigan menguando: 'Habrá que reclutar a alumnos internacionales', coinciden rectores y exrectores

Salas alcanza su récord turístico con 4.596 visitantes este verano: "Está consiguiendo posicionarse como un destino turístico atractivo durante todo el año"

Salas alcanza su récord turístico con 4.596 visitantes este verano: "Está consiguiendo posicionarse como un destino turístico atractivo durante todo el año"

David Jiménez, ¿y alguien más? Los planes del Oviedo en el último día de mercado

David Jiménez, ¿y alguien más? Los planes del Oviedo en el último día de mercado

El aguaducho del Parque de Invierno en Oviedo tendrá club de "running", alquiler de bicis y cocina

El aguaducho del Parque de Invierno en Oviedo tendrá club de "running", alquiler de bicis y cocina

Indra acuerda con la coreana Hanwha la fabricación de 128 obuses en el Tallerón de Gijón

Indra acuerda con la coreana Hanwha la fabricación de 128 obuses en el Tallerón de Gijón

Y el Oviedo volvió a sonreír: fin a la sequía 154 días después

Y el Oviedo volvió a sonreír: fin a la sequía 154 días después

Ceuta: la culpa es de Aznar… y, si no, de los Reyes Católicos

El Gobierno resalta la "experiencia probada" de Monroy, más allá de su currículo

El Gobierno resalta la "experiencia probada" de Monroy, más allá de su currículo

La familia de La Cabana’l Cachicán, de Cangas del Narcea, cuestiona el nombre del nuevo vino de Siluvio: "Es parte de nuestra historia"

La familia de La Cabana’l Cachicán, de Cangas del Narcea, cuestiona el nombre del nuevo vino de Siluvio: "Es parte de nuestra historia"
Tracking Pixel Contents