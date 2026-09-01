Dos oros y un bronce para el Vegadeo en el Máster sub-13
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El Club Bádminton Vegadeo brilló en el Máster nacional sub-13 de Cartagena con dos oros y un bronce: Eneko Rodríguez ganó el dobles mixto n2 junto a Eva Lemos y sumó el bronce en individual n2, mientras Mateo Amor y Álvaro Seijo se llevaron el oro en dobles masculino n3. Un gran resultado para la cantera vegadense.
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