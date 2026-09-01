Sander Hollanders y Félix Terins, de vuelta al Alimerka Oviedo Baloncesto tras las ventanas

El Alimerka Oviedo Baloncesto pudo contar ayer de nuevo con el sueco Felix Terins y el neerlandés Sander Hollanders, dos de los refuerzos que ha incorporado para esta temporada, que habían estado con sus selecciones disputando los encuentros clasificatorios para el próximo Mundial de Catar. Solo falta por incorporarse a las sesiones de entrenamientos el ucraniano Daniil Shelist, que estará hoy presente en Pumarín, pista en la que se ejercita el equipo mientras se resuelven los desperfectos que causó la inundación en el Palacio.

Longarela se incorpora al Getafe

El que ya no estará a las órdenes de Javi Rodríguez es Pablo Longarela, que se incorpora al Getafe, de Segunda FEB, club en el que tratará de ser importante tras superar una dura lesión que lastró su rendimiento el pasado curso.

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La plantilla al completo desde hoy

De esta forma, Javi Rodríguez tendrá desde hoy a su disposición a los doce jugadores con los que cuenta para iniciar la Primera FEB el 26 de septiembre en la pista del Gran Canaria: los bases Pjay Smith y Felix Terins; los escoltas Brycen Goodine, Zaire Williams y Sander Hollanders; los aleros Jorge Arias y Danilo Brnović; los ala-pívots Francis Nwaokorie y Daniil Shelist; y los pívots Dijgui Diarra, Brock Wisne y Mouha Barro. Este fin de semana juegan un triangular en Viana do Castelo (Portugal) con los lusos Oporto, Sporting y Benfica.