Ángela Alonso sigue como presidenta de la Comisión de Arbitraje

Ángela Alonso, nacida en Cataluña, pero con familia emn Castropol y afincada hace años en Asturias, continuará al frente de la Comisión de Arbitraje de World Rowing, la Federación Internacional de Remo, después de haber sido reelegida para continuar desempeñando una de las responsabilidades de mayor relevancia dentro del arbitraje internacional de este deporte.