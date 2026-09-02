Ángela Alonso sigue como presidenta de la Comisión de Arbitraje
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Ángela Alonso, nacida en Cataluña, pero con familia emn Castropol y afincada hace años en Asturias, continuará al frente de la Comisión de Arbitraje de World Rowing, la Federación Internacional de Remo, después de haber sido reelegida para continuar desempeñando una de las responsabilidades de mayor relevancia dentro del arbitraje internacional de este deporte.
- Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
- Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la elegante alfombra isla de salón más barata del mercado: suave y confortable
- La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de seis cojines de sofá de pelo sintético más barato del mercado: de tacto muy suave
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tres sartenes de cerámica antiadherente más baratas del mercado: para todo tipo de platos