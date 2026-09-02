Los Cuervos triunfan en el Ascenso-Descenso del Río Carrión
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Los Cuervos de Pravia brillaron en el Ascenso-Descenso del Río Carrión, en aguas de Palencia. Daniel Jesús Pérez y Diego Fernández fueron los ganadores absolutos. En la modalidad de K-1 hombres, la victoria fue paraó Pelayo Palicio (Los Cuervos de Pravia), quien, como sus compañeros, recibió como premio una espectacular espada.
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