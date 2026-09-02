El Gaitero Rodiles, listo para un debut histórico en Primera División de fútbol sala

El Gaitero Rodiles sabe que ha mejorado, pero le queda la duda de si ha sido lo suficiente como para afrontar la pelea por la permanencia en la Primera División femenina de fútbol sala. El sábado (18:30 horas) juegan en casa ante el Navalcarnero el primer partido de su historia en la élite, donde todo es más grande, más complicado y también más bonito. El club de Villaviciosa afronta un curso complicado, con sus dos equipos sénior en las dos primeras categorías nacionales, pero lo hace con la ilusión de haber llegado a donde querían.

"Pensamos que estamos bien, si nos comparamos con los últimos años vemos que somos mejores, hay una evolución y si estuviéramos en Segunda iríamos muy bien, pero lo que no sabemos es si nos va a dar para el nivel de Primera", explica el entrenador y coordinador del club, Santiago Tuero.

Tres fichajes para afrontar el salto a Primera

Van cinco semanas ya de trabajo de pretemporada, un tiempo en el que han ido incorporando a los tres fichajes con los que se han reforzado hasta ahora: Angelia Silva, pívot brasileña afincada desde hace muchos años en Portugal; la ala Taynara Almeida, "Quixada", también brasileña y también procedente de la liga portuguesa; y Romina, jugadora uruguaya que lleva toda la vida en el club, que tuvo que dejar el primer equipo por cuestiones laborales y que ahora, en Primera, vuelve a dar un paso adelante para cumplir el sueño de jugar en la élite. "El resto son las del año pasado", explica Tuero, que quiere cerrar la plantilla con el fichaje de una portera.

Luján Palacios

El rival del sábado, el Navalcarnero, es el actual campeón de Liga, por lo que se espera un inicio complicado para las asturianas. "El segundo partido lo jugamos contra las que fueron segundas", añade el entrenador, que reconoce que el principal reto es "demostrarnos que podemos competir a un nivel alto". En una liga de dieciséis equipos, bajan tres y el sueño del Rodiles no es otro que no ser uno de ellos: "Nuestro objetivo es intentar salvarnos". Durante la pretemporada han jugado cuatro partidos, uno de ellos ante uno de sus rivales en Primera, el Castro, que les ganó, y el resto ante rivales de Segunda a los que superaron con holgura.

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Un presupuesto de 275.000 euros para mantener el sueño

El Rodiles espera tener el apoyo de sus vecinos en este reto tan exigente y para ello quieren llegar a los 300 abonados. Un crecimiento que les ayudaría a afrontar una liga en la que, explica Tuero, "nos exigen cosas como tener recogepelotas dentro del pabellón, alguien que pase la mopa..." y en la que deberán empezar a viajar el día antes de los partidos para llegar en buenas condiciones. El apoyo de su patrocinador principal y de las instituciones ha crecido, lo que les ha permitido subir su presupuesto de 150.000 euros a unos 275.000. Unas cifras que "son un mínimo" para pelear por mantener el sueño que tanto les ha costado alcanzar.