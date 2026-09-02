Las inscripciones para el Villa de Avilés se agotan en tiempo récord: "Ha sido salvaje"

El Torneo Internacional Villa de Avilés ya calienta motores. Como cada año, septiembre ha sido el pistoletazo de salida para una cita que llega a su vigesimosexta edición en plenas facultades, tal y como reflejan las cifras. Poco menos de media hora ha necesitado la categoría cadete para agotar sus plazas, demostrando que son los propios protagonistas los que califican al torneo como uno de los mejores de España.

“Estamos muy satisfechos. Ha sido una inscripción salvaje”, señaló Carlos Fernández, organizador de la prueba. El avilesino recordó que solo hay dos copas en España que cierren inscripciones, pero con un matiz. “Cantabria cierra en un mes y nosotros en media hora. Es una barbaridad y eso reafirma el trabajo que hacemos”, destacó. De esta forma, Avilés volverá a respirar judo durante el último fin de semana de octubre, con 1.800 deportistas disfrutando del Complejo Deportivo El Quirinal.

Avilés volverá a respirar judo

Fernández reconoció que la apertura de inscripciones sirve para “evaluarnos y de nuevo hemos obtenido matrícula de honor en la puntuación que nos ponen los judocas”. “Queremos que salgan satisfechos y que lo hagan con una sonrisa; los que tienen medalla y los que no, porque lo que buscamos es que vivan una experiencia completa en Avilés, desde que salen de su casa hasta que se van de la ciudad, no solo lo que pasa en el tatami”, señaló el organizador.

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A la representación de todas las comunidades autónomas se suma la presencia internacional. Este año, la principal novedad es que a tierras avilesinas acudirá representación de los Países Bajos, país que nunca había participado en la cita. Los neerlandeses se suman a una lista donde figuran territorios como Estados Unidos, Portugal, Escocia o Costa Rica, entre otros.