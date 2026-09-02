Un libro para saber defenderse "antes de que surja la agresión"

La defensa personal merece una reflexión profunda y el ovetense Joaquín Muñiz, de 63 años, octavo dan en Tai-Jitsu, con una larga trayectoria formativa, ha tratado de hacerla en el libro "Neurodefensa personal. Pedagogía científica de la autoprotección". En su opinión, "la defensa personal empieza antes de que surja la agresión". Esa idea vertebra el libro, en el que combina la docencia, la investigación y las artes marciales para darle una vuelta a cómo entendemos la autoprotección y cómo deberíamos entenderla.

De la técnica a la prevención

Muñiz explica que la idea del libro nació cuando tuvo que impartir un curso a mujeres que residían en una casa de acogida del Ayuntamiento de Oviedo. Esa experiencia le llevó a preguntarse qué les podía ofrecer que les fuese realmente útil en poco tiempo. "Empecé a buscar algo operativo en un tiempo prudencial, y comencé con el tema de los espráis", cuenta. A partir de ahí empezó a desarrollar "la enseñanza en prevención, que se puede aprender en una hora". Ese giro –de la técnica al comportamiento– terminó convirtiéndose en el eje central de su propuesta.

El libro se estructura en cuatro grandes bloques. El primero aborda la actitud y la importancia de mantener un estado de alerta relajada, modulable según el contexto, la hora o el entorno. El segundo profundiza en la prevención, en cómo evitar situaciones de riesgo antes de que aparezcan. El tercero se centra en la gestión del conflicto una vez que este ya se ha iniciado, en intentar calmar y reconducir la situación. El cuarto capítulo aborda la parte más operativa, en la que se habla de liberarse, escapar y manejar herramientas defensivas cuando el contacto físico ya es inevitable.

Estos grandes bloques sirven para aplicar los principios de la neurodefensa a ámbitos específicos, como la violencia de género, las agresiones al personal sanitario, el entorno educativo o fenómenos como el bullying o el ciberbullying. Todo ello desde una premisa clara: la primera respuesta no es muscular sino del sistema nervioso central.

Entrenar para que el miedo no paralice

Muñiz señala que la neurociencia es clave para entender cómo actuamos ante el peligro: "Los métodos que yo explico en el libro sobre cómo hay que hacer para que la amígdala no tome la decisión por ti, sino que la tomes tú pasándola por el neocórtex… eso es aplicable también al deporte". La toma de decisiones, añade, "debe ser proactiva y no fruto de la acción-reacción automática". Por eso insiste en que el miedo, aunque es un mecanismo de supervivencia, puede paralizarnos si no se entrena adecuadamente: "Hay que entrenar para que el miedo no te paralice".

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La lección central del libro es sencilla y contundente. "Lo primero es enseñar a prevenir", dice el autor. Y, como resume el propio Joaquín Muñiz, "no se trata de enseñar qué hacer y cómo hacerlo, sino de enseñar a tomar decisiones".