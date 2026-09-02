El Lobas Alimerka Oviedo de balonmano cae en su último ensayo antes de comenzar la Liga Guerreras Iberdrola (28-25)

El Lobas Alimerka Oviedo ofreció una muy buena imagen en su último amistoso de pretemporada, a pesar de acabar perdiendo por 28-25 en la cancha del Grafometal Sporting La Rioja. Las jugadoras entrenadas por Manolo Díaz pelearon casi hasta el final con un rival que la pasada temporada disputó el play-off por el título de la Liga Guerreras Iberdrola, competición que comienza el miércoles y en la que las Lobas se estrenan jugando en la cancha del Granollers.

Lisa Chiagozie lidera el gran inicio de las Lobas

El equipo ovetense inició muy bien el partido, endosando a su rival un parcial 0-3 de salida. Lisa Chiagozie era un tormento para las locales, con cinco goles en los primeros ocho minutos que pusieron cuatro arriba (3-7) a las azules. Poco a poco el Grafometal Sporting La Rioja fue acercándose, aunque le costó cerrar completamente la brecha al toparse con Raquel Álvarez, que detuvo dos penaltis. Fue a falta de seis minutos para el descanso cuando el equipo riojano logró su primera ventaja (11-10) gracias a un penalti transformado por la brasileña Fernanda Couto. Las carbayonas se atascaron en ataque y llegaron al intermedio cuatro abajo (15-11).

Las ovetenses reaccionan y llegan con opciones al tramo final

El segundo tiempo empezó de forma opuesta al primero, con el Lobas Alimerka Oviedo recibiendo un parcial de 3-0 que ponía la máxima diferencia en el electrónico (18-11). La defensa mejoró y las azules recobraron vida (20-16), luchando para llegar al tramo final con opciones. Lo lograron: se pusieron a dos goles (23-21) a siete minutos del final. Pero las riojanas acabaron ganando el choque por tres goles (28-25).

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Por el Lobas Alimerka Oviedo jugaron: Raquel Álvarez, Jimena Merino, Carmen García-Calvo (1), Marta da Silva (3), Andrea Roda (2), Lisa Chiagozie (10), Camila Méndez (2) -siete inicial-, Claudia Juan (1), Lucía Vacas (3), Celia Rojo (2), Teresa Rodríguez (1), Begoña Otero, Naia Fernández, Lucía del Corro y Aida Fernández.