El Lobas Alimerka Oviedo de balonmano cae en su último ensayo antes de comenzar la Liga Guerreras Iberdrola (28-25)
El equipo asturiano, que inicia el miércoles una nueva etapa en la élite, da una buena imagen en su derrota ante el Sporting La Rioja
N. L.
El Lobas Alimerka Oviedo ofreció una muy buena imagen en su último amistoso de pretemporada, a pesar de acabar perdiendo por 28-25 en la cancha del Grafometal Sporting La Rioja. Las jugadoras entrenadas por Manolo Díaz pelearon casi hasta el final con un rival que la pasada temporada disputó el play-off por el título de la Liga Guerreras Iberdrola, competición que comienza el miércoles y en la que las Lobas se estrenan jugando en la cancha del Granollers.
Lisa Chiagozie lidera el gran inicio de las Lobas
El equipo ovetense inició muy bien el partido, endosando a su rival un parcial 0-3 de salida. Lisa Chiagozie era un tormento para las locales, con cinco goles en los primeros ocho minutos que pusieron cuatro arriba (3-7) a las azules. Poco a poco el Grafometal Sporting La Rioja fue acercándose, aunque le costó cerrar completamente la brecha al toparse con Raquel Álvarez, que detuvo dos penaltis. Fue a falta de seis minutos para el descanso cuando el equipo riojano logró su primera ventaja (11-10) gracias a un penalti transformado por la brasileña Fernanda Couto. Las carbayonas se atascaron en ataque y llegaron al intermedio cuatro abajo (15-11).
Las ovetenses reaccionan y llegan con opciones al tramo final
El segundo tiempo empezó de forma opuesta al primero, con el Lobas Alimerka Oviedo recibiendo un parcial de 3-0 que ponía la máxima diferencia en el electrónico (18-11). La defensa mejoró y las azules recobraron vida (20-16), luchando para llegar al tramo final con opciones. Lo lograron: se pusieron a dos goles (23-21) a siete minutos del final. Pero las riojanas acabaron ganando el choque por tres goles (28-25).
Por el Lobas Alimerka Oviedo jugaron: Raquel Álvarez, Jimena Merino, Carmen García-Calvo (1), Marta da Silva (3), Andrea Roda (2), Lisa Chiagozie (10), Camila Méndez (2) -siete inicial-, Claudia Juan (1), Lucía Vacas (3), Celia Rojo (2), Teresa Rodríguez (1), Begoña Otero, Naia Fernández, Lucía del Corro y Aida Fernández.
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