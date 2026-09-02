Una de las mayores leyendas del deporte asturiano, premio Fundavi de Honor

La Fundación Deporte Avilés, Fundavi, ha decidido dar su máxima distinción, el premio Fundavi de Honor, a Raúl Entrerríos, una de las mayores leyendas del deporte asturiano. El exjugador de balonmano recogerá dicho galardón en la gala que se celebrará el próximo 24 de septiembre en el Centro Niemeyer.

“Contar con una persona como Raúl, que lo ha sido todo en el mundo del deporte, es el mejor espejo y la mejor inspiración posible. Es el reflejo donde deben mirarse todos los chavales que están compitiendo”, explicó Felipe Blanco, gerente de la fundación, tras una decisión tomada “por unanimidad”. “Es un referente para todos los jóvenes tanto de Asturias como de España. Estamos hablando de un jugador top a nivel mundial”, señaló el avilesino.

Raúl Entrerríos, una leyenda del balonmano español

Nacido en Gijón el 12 de febrero de 1981, Raúl Entrerríos es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección española de balonmano. Disputó 294 partidos internacionales y anotó 681 goles durante una trayectoria en la que ejerció como uno de los grandes líderes del equipo nacional. Sus primeros pasos en este deporte los dio durante su infancia en el Colegio Público Noega, siguiendo el camino de su hermano mayor, Alberto Entrerríos. Posteriormente pasó por las categorías inferiores del Grupo Astur Balonmano y del Gijón Balonmano antes de debutar en la Liga Asobal con el Ademar León.

En el conjunto leonés se consolidó en la máxima categoría y conquistó su primer título internacional, la Recopa de Europa. Volvió a ganar esa competición en su siguiente destino, el Balonmano Valladolid, antes de fichar en 2010 por el FC Barcelona. Entrerríos permaneció once temporadas en el club catalán, en las que conquistó once Ligas Asobal y tres Ligas de Campeones. A las órdenes de Xavier Pascual se convirtió en capitán y en una de las piezas fundamentales de uno de los periodos más exitosos de la sección de balonmano azulgrana.

Una carrera repleta de títulos

Su palmarés con la selección española también fue amplio. El central gijonés se proclamó campeón del mundo en Túnez en 2005 y obtuvo dos medallas de bronce mundialistas, en Suecia 2011 y en Egipto 2021. También ganó dos Campeonatos de Europa, en Croacia 2018 y en el torneo disputado en Austria, Noruega y Suecia en 2020. A esos títulos añadió una plata continental en Polonia 2016 y un bronce en Dinamarca 2014.

Entrerríos participó igualmente en dos de los éxitos olímpicos del balonmano español. Logró la medalla de bronce en los Juegos de Pekín 2008 y repitió el mismo resultado en Tokio 2020, celebrados un año más tarde como consecuencia de la pandemia. Tras subir al podio en Japón, anunció su retirada de las pistas en agosto de 2021.

Del parqué a los despachos

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Una vez concluida su etapa como jugador, continuó vinculado al FC Barcelona como responsable de formación del balonmano base. También formó parte de la estructura de la Federación Española y dirigió a la selección nacional juvenil. Entrerríos es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y cuenta con un MBA en Gestión Deportiva, además de formación en alto rendimiento digital y psicología del alto rendimiento.