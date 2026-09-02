Un oro y dos bronces para Asturias en el Nacional de menores

La pareja que forman las asturianas Valentina Fernández y Henar González fue bronce en categoría infantil en el campeonato de España de menores que se disputó en Alfafar (Valencia). Christian Rego, por su parte, salió campeón infantil en ese mismo campeonato formando pareja con el madrileño Joel Ranera tras ganar en la final a la pareja Rodríguez-Pérez, que partía como múmero 1 del ránking.