Estos son los horarios de los tres primeros partidos del Alimerka Oviedo Baloncesto esta temporada en Primera FEB
El equipo de Oviedo comienza en la cancha del gran favorito a lograr el ascenso a la ACB
El Alimerka Oviedo Baloncestoya conoce los horarios de sus tres primeros partidos de Liga esta temporada en Primera FEB, incluido su estreno como local en el Palacio de los Deportes de la capital del Principado.
El estreno del nuevo OCB ante su afición
Ese primer partido en el que los aficionados podrán ver sobre la pista al nuevo OCB, con un montón de novedades en la plantilla y con el buen sabor de boca que dejó entre los aficionados la gran temporada que hizo el equipo de Oviedo el pasado curso, en el que alcanzó la Final a 4 por el ascenso a la ACB, donde cayó ante el Movistar Estudiantes en semifinales.
Covirán Granada, primer rival en el Palacio
Ese primer partido será el sábado 3 de octubre, a las 17.30 horas, ante el Covirán Granada. La jornada de antes tendrá lugar el debut en la competición, que será en la pista del Gran Canaria el sábado 26 de septiembre (20 horas). En la tercera jornada, el equipo asturiano irá a la pista del Fibwi Palma el 10 de octubre (20 horas).
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