Asturias gana por cuarto año consecutivo el triangular Noroeste de golf
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- Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
- Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
- La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
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Llanera considera "un éxito" sus campamentos de conciliación veraniega, que concluyen el próximo lunes con una alta participación
Gaitas y mucha sidra toman Villaviciosa con cuatro días de tradición y música
Contenido ofrecido por Ayuntamiento de Villaviciosa