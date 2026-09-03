El Bádminton Oviedo busca su quinta Copa Iberdrola al calor del Corredoria Arena
El conjunto ovetense, vigente campeón, buscará en el Corredoria Arena su quinta corona este fin de semana
El Bádminton Oviedo quiere que el Corredoria Arena vuelva a ser escenario de una celebración. El club ovetense presentó esta mañana la Copa Iberdrola 2026, que reunirá los días 12 y 13 de septiembre en Oviedo a los doce mejores clubes femeninos de España.
A por la quinta Copa Iberdrola
El reto es mayúsculo, pero también lo es el aval. El Oviedo Caja Rural Asturias llega como vigente campeón, después de conquistar las dos últimas ediciones, y buscará su quinta Copa Iberdrola, la tercera consecutiva.
«Oviedo como siempre tiene posibilidades de ganar, pero es deporte. Cada uno que va a jugar contra nosotros va a querer ganarnos», resumió Kristina Sotomayor, entrenadora del equipo.
Nueve de las integrantes ya saben lo que es proclamarse campeonas con el club. Entre las jugadoras locales destaca Laura Álvarez, capitana y rostro de la continuidad del proyecto. La jugadora afrontará en casa su séptima Copa Iberdrola consecutiva, después de formar parte de las plantillas campeonas en 2021, 2024 y 2025.
«Muchas ganas sobre todo de estar en casa, ver a la gente animando desde la grada, que es algo también muy importante», explicó Álvarez.
La Copa Iberdrola reunirá en el Corredoria Arena a 12 equipos procedentes de nueve comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia e Islas Baleares. Junto al Oviedo Caja Rural Asturias participará el Siroko Astures, de Gijón, como segundo representante asturiano.
Para Nicolás García, presidente del Bádminton Oviedo, organizar de nuevo la competición supone «un orgullo y un placer», especialmente en un año en el que Oviedo ostenta el reconocimiento de Ciudad Europea del Deporte 2026.
Conchita Méndez, concejala de Deportes, reivindicó el valor de la Copa más allá de la competición: «Entender el deporte como una competición, pero también como una herramienta de promoción y de dinamización de esta ciudad».
El Corredoria Arena, escenario para buscar el triplete
El Oviedo buscará ante su afición una tercera Copa Iberdrola consecutiva y esta vez, además, tendrá la oportunidad de hacerlo en casa, en pleno arranque de San Mateo. Los partidos del sábado comenzarán a partir de las 9 de la mañana hasta las 21 horas y el domingo, día de la final, dará comienzo también a las 9 horas.
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