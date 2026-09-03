Benjamín Noval preparará el Mundial de ciclismo junior con la selección en Cantabria

Benjamín Noval estará concentrado en Hoznayo (Cantabria) con la selección española junior desde el próximo lunes y hasta el jueves para preparar el Mundial de Montreal (Canadá), que se disputará entre el 20 y el 27 de este mes de septiembre.

Benjamín Noval prepara el Mundial de Montreal

Una preparación que también servirá al equipo español como puesta a punto del Campeonato de Europa de Liubliana (Eslovenia) entre el 2 y el 7 de octubre.

Noticias relacionadas

Nueve ciclistas convocados por Eleuterio Anguita

La convocatoria del seleccionador nacional Eleuterio Anguita para esta concentración está integrada, además de por el asturiano Benjamín Noval, por Aitor Martínez, Aitor Michelena, Darío Gimeno, Diego López (corredor andaluz que formó parte del equipo gijonés de Las Mestas), Hugo Muñoz, Luca Martínez, Pepe Vega y Raúl López.