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Benjamín Noval preparará el Mundial de ciclismo junior con la selección en Cantabria

El de Laviana competirá en Canadá en una cita que comienza el 20 de septiembre

Benjamín Noval. | RFEC

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Roberto Menéndez

Oviedo

Benjamín Noval estará concentrado en Hoznayo (Cantabria) con la selección española junior desde el próximo lunes y hasta el jueves para preparar el Mundial de Montreal (Canadá), que se disputará entre el 20 y el 27 de este mes de septiembre.

Benjamín Noval prepara el Mundial de Montreal

Una preparación que también servirá al equipo español como puesta a punto del Campeonato de Europa de Liubliana (Eslovenia) entre el 2 y el 7 de octubre.

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