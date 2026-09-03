El Circuito Nacional, este fin de semana en la playa del Arbeyal

El vóley playa será protagonista este fin de semana en Gijón con el Circuito Nacional que se va a disputar sábado y domingo en el Arbeyal, organizado por la Federación Asturiana y el Costa Norte. La actividad fue presentada ayer por Manuela Ena, directora general de Deportes; Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón; y Luis Ángel Ruenes, presidente de la Asturiana.