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Fallece Fernando Sánchez, "Capi", pionero del baloncesto asturiano y alma del histórico CAU

"Es uno de los grandes entrenadores que ha tenido Asturias", afirma el extécnico y gestor Ramón Fernández

FERNANDO SANCHEZ PEREZ, EN LAS INSTALACIONES DEL CAU.

FERNANDO SANCHEZ PEREZ, EN LAS INSTALACIONES DEL CAU. / RUBEN IBAÑEZ

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Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El baloncesto asturiano llora el fallecimiento de Fernando Sánchez, "Capi" (La Caridad, 1950), pionero de este deporte en la región y uno de los grandes protagonistas en los mejores años del equipo del Club Atlético Universitario (CAU), como jugador y como entrenador. Hasta su jubilación, en 2015, estuvo ligado al equipo de la Universidad, siendo parte del paisaje del campus de San Gregorio. Sus restos mortales descansan en la sala número 4 del Tanatorio de Jarrio. El funeral por su eterno descanso será hoy, a las 17.30 horas, en la iglesia de San Miguel de La Caridad.

Una figura clave en la mejor época del CAU

En 1970, tras formarse en el colegio Loyola, "Capi" fue reclutado para formar el que acabaría siendo el mejor equipo de baloncesto de la historia del CAU. Junto con jugadores como Chuchi Dávila, Alejandro Gutiérrez o el norteamericano Arnet Hall, con Ricardo Hevia de entrenador. Una generación que llevó al equipo hasta Primera B, lo que ahora sería la Primera FEB, es decir, la segunda categoría del baloncesto español. Dejó de jugar en 1977 por una lesión de rodilla y se pasó al banquillo como ayudante de Hevia. Como entrenador, uno de sus grandes hitos fue llevar al equipo femenino del CAU a la máxima categoría, la División de Honor. "Aparte de un grandísimo jugador, fue uno de los grandes entrenadores que ha tenido Asturias, si no fuera por su amor al Universidad podía haber hecho carrera fuera, era un gran conductor de grupos humanos, listo, con unas grandes cualidades técnicas y tácticas", explica Ramón Fernández, gestor deportivo y exentrenador. "Se nos marcha un grandísimo tipo, alguien muy importante en la formación de jugadores", afirma.

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"Capi" puso al baloncesto femenino en el mapa

"Ese CAU que dirigió Ricardo Hevia con mano sabia, donde casi todos hicieron carrera, con Chuchi Dávila, Alejandro Gutiérrez, Toni Martín, Jorge Fernández, Joaquín Prendes, Nico Terrados... gente mítica que llenaba el CAU", recuerda Ramón Fernández, que los define como unos adelantados. "Esto de jugar rápido que hacen ahora tantos entrenadores ya lo hacían ellos", afirma. Para Ramón Fernández, cuando se habla de "Capi" se hace de "un gigante". "Era gente de otra galaxia, las cosas que ellos decían siguen estando vigentes, ‘Capi’ puso al femenino en el mapa cuando eran pocos los que le dedicaban tiempo y dinero", concluye.

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