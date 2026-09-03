Iyana Martín, ante el Mundial que España comienza este viernes ante Alemania: "Es un sueño"
Será el primer partido de la fase de grupos
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La selección española femenina de baloncesto, de la que forma parte la ovetense Iyana Martín, inicia mañana, a las 17:45 horas, el Mundial de baloncesto frente al equipo anfitrión, Alemania.
España inicia ante Alemania su camino en el Mundial
Será el primer partido de la fase de grupos, en la que el primero se clasificará directamente a cuartos de final y los segundos y terceros jugarán antes un partido para meterse entre los ocho mejores.
Iyana Martín cumple su sueño mundialista
La ovetense, en declaraciones recogidas por la Federación Española, reconocía que el Mundial "es un sueño. Ilusiona el equipo que tenemos y el objetivo".
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