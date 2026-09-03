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Okticket, nuevo patrocinador principal del Círculo Gijón

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El Círculo Gijón estrena patrocinador para la próxima temporada, en la que su primer equipo intentará pelear por subir de Tercera a Segunda FEB. El nuevo patrocinador del conjunto gijonés es Ockticket, empresa espcializada en la digitalización de los gastos de empresa y los viajes de negocios.

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