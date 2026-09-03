El Titánico gana (1-2) al Hispano en las semis de la Copa Asturfútbol

El Titánico de Laviana se impuso por 1-2 al Hispano de Castrillón en la primera semifinal de la Copa Asturfútbol que se está celebrando en el campo de Ferrota, en Castrillón. La segunda semifinal enfrentará hoy (19:30) al Ribadesella y al TSK Roces, también en Ferrota. El ganador se medirá al Titánico el domingo, a las 19:00 horas.