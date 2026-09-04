Alcaraz remonta a Jaime Faria y avanza a la tercera ronda

Los Cuervos de Pravia afrontan mañana, en el embalse de Cazalegas, en Talavera de la Reina, la cuarta y última prueba de la XXIV Liga Nacional de Ríos, Travesías y Maratón con el objetivo de asegurar el subcampeonato. El conjunto asturiano, que desplazará a 20 palistas, ocupa actualmente la segunda posición, con 401 puntos.

Carlos Alcaraz sigue avanzando en el US Open después de remontar al portugués Jaime Faria en un partido de dos horas y 39 minutos. El español, que disputa su segundo torneo tras cuatro meses de baja por una lesión de muñeca, reaccionó con contundencia después de ceder el primer set y ya espera en tercera ronda al chino Wu Yibing.