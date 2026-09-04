Alcaraz remonta a Jaime Faria y avanza a la tercera ronda
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los Cuervos de Pravia afrontan mañana, en el embalse de Cazalegas, en Talavera de la Reina, la cuarta y última prueba de la XXIV Liga Nacional de Ríos, Travesías y Maratón con el objetivo de asegurar el subcampeonato. El conjunto asturiano, que desplazará a 20 palistas, ocupa actualmente la segunda posición, con 401 puntos.
Carlos Alcaraz sigue avanzando en el US Open después de remontar al portugués Jaime Faria en un partido de dos horas y 39 minutos. El español, que disputa su segundo torneo tras cuatro meses de baja por una lesión de muñeca, reaccionó con contundencia después de ceder el primer set y ya espera en tercera ronda al chino Wu Yibing.
- Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina
- Muere Paco Sánchez, el abogado que ayudó a inventar el Antroxu de Avilés
- EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias
- Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
- Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo