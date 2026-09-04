El Alimerka Oviedo disputará dos amistosos en Portugal

El Alimerka Oviedo sigue con su trabajo de pretemporada de cara a su decimocuarta temporada consecutiva en Primera FEB y en esa preparación tendrá mañana y pasado una buena piedra de toque con los dos amistosos que va a disputar en Viana do Castelo (Portugal). Benfica, Oporto y Sporting esperan en una competición que tendrá el formato final-four.

El torneo comenzará mañana con las dos primeras semifinales, que medirán al Oporto y el Sporting, a las 17:00 horas, y al Alimerka Oviedo y el Benfica, a las 21.00 horas. El domingo se medirán los dos ganadores, a las 18:00 horas y antes, a las 15:00 horas, los dos perdedores.