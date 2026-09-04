La Atlética, a sorprender al Confía Oviedo en la Copa Principado

La final de la Copa Principado se disputará mañana, a las 18:30 horas, en Vallobín y enfrentará al Confía Base Oviedo, único equipo asturiano de División de Honor Plata, y al Horizonte Atlética, de Primera Nacional, que tratará de dar la sorpresa en la cancha del conjunto carbayón.

El partido fue presentado ayer en la ovetense sidrería El Ferroviario, en Oviedo, en un acto en el que estuvo presente el presidente de la Federación Asturiana, Juan Arribas, y los presidentes de los dos clubes, Heriberto Fernández "Caco", del Confía Base Oviedo, y Gerardo González, del Horizonte Atlética. Todos coincidieron en que este encuentro sirve de "puesta a punto" para el inminente inicio de la temporada.

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Para Arribas será "una fiesta del balonmano masculino asturiano", que además será ofrecido en directo por el canal d televisión Vinx: "Para que todos aficionados que no puedan desplazarse a Oviedo lo vean", añadía Arribas.