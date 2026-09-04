Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

La Atlética, a sorprender al Confía Oviedo en la Copa Principado

Por la izquierda, Gerardo González, Juan Arribas y Heriberto Fernández, «Caco». | BBO

Por la izquierda, Gerardo González, Juan Arribas y Heriberto Fernández, «Caco». | BBO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. L.

Oviedo

La final de la Copa Principado se disputará mañana, a las 18:30 horas, en Vallobín y enfrentará al Confía Base Oviedo, único equipo asturiano de División de Honor Plata, y al Horizonte Atlética, de Primera Nacional, que tratará de dar la sorpresa en la cancha del conjunto carbayón.

El partido fue presentado ayer en la ovetense sidrería El Ferroviario, en Oviedo, en un acto en el que estuvo presente el presidente de la Federación Asturiana, Juan Arribas, y los presidentes de los dos clubes, Heriberto Fernández "Caco", del Confía Base Oviedo, y Gerardo González, del Horizonte Atlética. Todos coincidieron en que este encuentro sirve de "puesta a punto" para el inminente inicio de la temporada.

Noticias relacionadas

Para Arribas será "una fiesta del balonmano masculino asturiano", que además será ofrecido en directo por el canal d televisión Vinx: "Para que todos aficionados que no puedan desplazarse a Oviedo lo vean", añadía Arribas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  2. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  3. El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina
  5. Muere Paco Sánchez, el abogado que ayudó a inventar el Antroxu de Avilés
  6. EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias
  7. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  8. Ojalá abra pronto, se echa de menos', aplauden los vecinos y usuarios sobre la ampliación de la oferta en un parque de Oviedo

El exjefe de gabinete del Gobierno de Pedro Sánchez asegura en Oviedo que "en España, la izquierda está cansada, se ha dedicado a gobernar"

El exjefe de gabinete del Gobierno de Pedro Sánchez asegura en Oviedo que "en España, la izquierda está cansada, se ha dedicado a gobernar"

Valdés inicia en Leiján el soterramiento de los contenedores de reciclaje con una inversión de 10.000 euros

Valdés inicia en Leiján el soterramiento de los contenedores de reciclaje con una inversión de 10.000 euros

Asturias escenifica en Madrid su "no" al nuevo al sistema de financiación

Asturias escenifica en Madrid su "no" al nuevo al sistema de financiación

Confinados un centenar de vecinos en Laciana por un incendio forestal

Confinados un centenar de vecinos en Laciana por un incendio forestal

El Alimerka Oviedo disputará dos amistosos en Portugal

Abierto por vacaciones del viernes, 4 de septiembre de 2026

Abierto por vacaciones del viernes, 4 de septiembre de 2026

Farmeando aura

La obra de la N-634 de Villamayor a Marcenado conllevará cortes de carril y desvíos durante año y medio

La obra de la N-634 de Villamayor a Marcenado conllevará cortes de carril y desvíos durante año y medio
Tracking Pixel Contents