El Círculo Gijón Baloncesto y Okticket, alianza para crecer juntos dos temporadas

El Círculo Gijón de Baloncesto presentó ayer patrocinador para la próxima temporada, en la que su primer equipo intentará pelear por subir de Tercera a Segunda FEB. El nuevo patrocinador del conjunto gijonés es Okticket, empresa especializada en la digitalización de los gastos de empresa y los viajes de negocios. La alianza se extiende por dos temporadas y nace con la idea de que ambas entidades puedan crecer juntos. Sobre estas líneas, un momento de la presentación.