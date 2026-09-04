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El Círculo Gijón Baloncesto y Okticket, alianza para crecer juntos dos temporadas

El Círculo y Okticket, alianza para crecer juntos dos temporadas | LUISMA MURIAS

El Círculo y Okticket, alianza para crecer juntos dos temporadas | LUISMA MURIAS

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El Círculo Gijón de Baloncesto presentó ayer patrocinador para la próxima temporada, en la que su primer equipo intentará pelear por subir de Tercera a Segunda FEB. El nuevo patrocinador del conjunto gijonés es Okticket, empresa especializada en la digitalización de los gastos de empresa y los viajes de negocios. La alianza se extiende por dos temporadas y nace con la idea de que ambas entidades puedan crecer juntos. Sobre estas líneas, un momento de la presentación.

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