Gijón se estrena en el Oceanman con 685 nadadores de más de 32 nacionalidades

Gijón se suma, desde este fin de semana, al mapa internacional de la natación en aguas abiertas. La ciudad acoge por primera vez una prueba del Oceanman, un circuito mundial que reúne a nadadores de distintos puntos del planeta y que llega a la villa gijonesa con 685 participantes de más de 32 nacionalidades.

«Gijón forma parte del Oceanman», destacó Jorge Pañeda, concejal de Deportes, esta mañana durante la presentación. El objetivo estaba situado entre los 500 y los 600 inscritos, pero finalmente «serán 685 los nadadores» que se lancen al Cantábrico, «cerca de un 30% de ellos procedentes de fuera de España», señaló.

Gijón, primera sede del norte de España

Roberto Marqués, manager de Oceanman, definió la competición como «el único circuito mundial de natación en aguas abiertas» y destacó que Gijón será la primera ciudad del norte de España en acoger esta prueba. El circuito está presente en más de 30 destinos internacionales y su final mundial se celebrará en República Dominicana entre el 9 y el 15 de noviembre, para la que los 10 primeros nadadores en clasificarse en cada categoría este fin de semana ganarán una plaza para competir.

Marqués subrayó asimismo la intención de que la cita gijonesa tenga continuidad. «Nuestro deseo y compromiso es que sea esta la primera edición entre muchas», aseguró, convencido de que Gijón reúne las condiciones para convertirse «en una de las sedes más emblemáticas» del Oceanman.

Fermín Egido, CEO de Oceanman, destacó el crecimiento del circuito, que en los últimos años se ha situado en torno al 60% anual, y señaló que la prueba gijonesa recibirá 685 personas procedentes de 32 países, además de sus acompañantes. «Todos estos nadadores» pueden contar posteriormente su experiencia y contribuir a que otros viajeros conozcan la ciudad.

Pañeda quiso poner el foco, por último, en el escenario de la competición. «No hemos tenido que inventar en Gijón una buena relación con el mar», señaló. «Gijón lleva toda su vida mirando al mar». Ahora, la intención es que también lo hagan los nadadores que llegan desde fuera. San Lorenzo, Poniente y el entorno de Cimavilla serán parte de un fin de semana en el que el Cantábrico se convertirá, por primera vez, en escenario del Oceanman.

Pruebas y horarios del Oceanman en Gijón

Las pruebas se repartirán entre hoy y mañana. La jornada de hoy comenzará a las 10.30 y 10.35 horas con el Sprint y Oceanfins de 1,5 kilómetros, a las 11.30 el Ocean Kids de 500 metros y a las 12.00 los Ocean Teams (3x500 metros). Mañana la actividad se trasladará a la playa de San Lorenzo, a la altura de La Escalerona, donde a las 9 horas comenzará la prueba de 10 kilómetros y a las 9.30 la de 5 kilómetros, puntuable además para la Copa de España de Aguas Abiertas.

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El reto para la ciudad será que esta primera edición no sea un punto de llegada, sino el comienzo de una relación duradera. «Queremos que Oceanman Gijón haya llegado para quedarse», resumió Marqués.