Cazorla y Raúl, presentes en el partido del Vetusta, que arranca con victoria en El Requexón y con el debut de Enzo

Vetusta 2 Eibar 1 Vetusta: Samu Franganillo (2); Lamine (1), Xavi Vicente (3), Diego Espinosa (3), Miguel González (1), Cheli (2), Ot Remolins (1), Jaime Fuentes (2), Enzo Cazorla (1), Isi Angulo (1) y Óscar de la Hera (1). Cambios: Adri Fernández (1) por Lamine, min. 46; Adri López (1) por Miguel González, min. 46; Marcos Sánchez (1) por Enzo Cazorla, min. 62; Jaime Coballes (1) por Isi Angulo, min. 62; Gerard Márquez (1) por Ot Remolins, min. 68. Eibar B: Joseba Bermejo (1); Llorenç (1), Jonan (1), Oier Llorente (1), Haritz (1), Óscar García (1), Santolaya (1), Marcos Pérez (1), Iker Zubiria (1), Unai Garcés (1) e Iker Otadui (1). Cambios: Unax (1) por Óscar García, min. 63; Beñat (1) por Unai Garcés, min. 63; Aner por Marcos Pérez, min. 71; Carlos Lumbreras (1) por Iker Zubiria, min. 71; Hugo Rastrilla (1) por Llorenç, min. 82. Goles: 1-0, min. 11: Jaime Fuentes. 2-0, min. 51: Espinosa. 2-1, min. 93: Oier Llorente. Árbitro: García Rey (Galicia). Amonestó a los locales Lamine, Ot Remolins, Gerard Márquez y Jaime Coballes, y a los visitantes Óscar García, Llorenç y Hugo Rastrilla. Requexón: 450 espectadores.

Un remozado Vetusta, con solamente cuatro jugadores de la temporada anterior y dos juveniles en el once inicial, Xavi Vicente y Enzo Cazorla, sacó adelante el partido ante un filial del Eibar que tuvo más el balón, pero que careció de profundidad. Los visitantes solo lograron recortar distancias en el tramo final del encuentro, cuando prácticamente no había tiempo para más.

Pasados los diez minutos del inicio del partido, una frivolidad de Joseba Bermejo ante Jaime Fuentes permitió al jugador local arrebatarle el balón y entrar con él en la portería para hacer el 1-0. Quiso responder el conjunto armero con un remate de Óscar García que se marchó fuera y replicó el Vetusta con un disparo de Isi Angulo que detuvo el meta visitante. La ocasión más clara del Eibar en estos primeros 45 minutos se produjo en el tiempo añadido, en un remate de Iker Zubiria que Samu Franganillo despejó con el pie en una buena intervención.

En el inicio de la segunda parte, el Vetusta amplió su ventaja tras un saque de esquina de Ot Remolins que Diego Espinosa cabeceó para hacer el 2-0. A partir de ahí, el conjunto local se echó más atrás y el Eibar tuvo más presencia en campo contrario, aunque sin generar ocasiones claras.

Ya en el tiempo añadido, Gerard Márquez dispuso de un disparo que se marchó fuera. Poco después llegó el 2-1, en un despiste de los locales que permitió a Oier Llorente plantarse ante Franganillo y superarle. Hubo poco más, pese a que el árbitro prolongó todavía un minuto el encuentro. El Vetusta se hizo así con tres puntos importantes en casa.

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Santi Cazorla y Raúl

El estreno liguero del Oviedo Vetusta tuvo dos ilustres espectadores en El Requexón. Santi Cazorla y Raúl González Blanco vieron juntos el partido del Vetusta ante el Eibar ya que ambos comparten intereses y lazos de sangre en el filial azul. Santi es el padre de Enzo, uno de los canteranos con más proyección, mientras que Héctor González, recién incorporado al conjunto carbayón, es el hijo de la leyenda del Real Madrid.