El Confía Base revalida la Copa Principado de balonmano

El Confía Base Oviedo conquistó una nueva Copa Principado tras imponerse a Horizonte Atlética Avilesina por 34-26. El triunfo pone el broche a la pretemporada del conjunto dirigido por Pablo Galech, que la próxima semana iniciará su andadura en la División de Honor Plata. El estreno será el sábado, a las 18:30 horas, ante el Club Balonmano Cisne.

El conjunto ovetense entró con fuerza al encuentro, con Hélio Pina como uno de sus principales argumentos ofensivos. El caboverdiano anotó cuatro goles en los primeros 15 minutos y contribuyó al buen arranque del Base, que alcanzó el ecuador de la primera mitad con una ventaja de 11-6. Juan Muñiz, técnico avilesino, solicitó entonces su primer tiempo muerto para intentar frenar el dominio local.

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Tras el paso por vestuarios, los ovetenses mantuvieron el control del partido y ampliaron incluso su ventaja hasta el 23-15 en el minuto 39. Fue entonces cuando la Atlética reaccionó con un parcial de 0-3 que obligó a Pablo Galech a detener el juego con un tiempo muerto. El conjunto ovetense volvió a tomar el control y terminó cerrando la final con un claro 34-26. El triunfo le llevará a disputar la fase previa para la Copa del Rey. César Sánchez, jugador que militó en el conjunto ovetense, recibió el reconocimiento como mejor jugador de la final.