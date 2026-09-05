Greta, fisio de élite en la montaña: la historia detrás de la épica ascensión de trail running a la cima de Europa

"Soy una fisioterapeuta que corre", asegura Greta García desde su consulta de fisioterapia en la clínica JL Martínez, en Gijón. A su alrededor, decenas de dorsales recuerdan las carreras que ha ido acumulando en los últimos años. Entre ellos se encuentra el de su última hazaña: el de la OCC, la carrera de 60 kilómetros del Mont Blanc, una de las más prestigiosas del calendario internacional de la modalidad de trail (carrera en montaña). Esta joven de 28 años, natural de Infiesto, terminó octava. Seis horas, 34 minutos y 43 segundos tardó en completar los 60 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo que separan Orsières de Chamonix. Una prueba que ella misma sitúa entre "las de mayor repercusión" y en la que se codeó con algunas de las mejores corredoras internacionales.

Pero Greta no llegó a esa meta desde una dedicación exclusiva al deporte. Llegó desde Gijón, desde una clínica en la que atiende a sus pacientes y después de semanas de hasta 15 horas de entrenamiento. "Si me faltase tiempo de algo sería de descansar, no de entrenar", reconoce.

La carrera en los Alpes era el gran objetivo del año. Antes de la salida, Greta ocupaba el puesto 43 del ranking femenino y sabía que el nivel iba a ser altísimo. Por eso se marcó una meta ambiciosa, pero realista: entrar entre las veinte primeras. "Si me meto en un top 20, la carrera salía muy bien", pensaba antes de comenzar. Terminó octava.

Las más de seis horas de carrera transcurrieron lejos de la imagen de una corredora completamente sola en la montaña. "Aunque parezca imposible, tú dices seis horas y media corriendo y yo cuando miro el reloj dije: bueno, pues nada, te doy diez kilómetros", resume. El recorrido se convirtió en pequeños tramos compartidos con otros corredores, conversaciones fugaces, público y avituallamientos donde también encontraba al equipo de Asics, del que forma parte.

El calor fue uno de los grandes obstáculos. Rondaron los 30 grados y es una condición que reconoce llevar "especialmente mal". Sin embargo, la carrera salió tan bien que apenas tuvo sensación de sufrimiento por las altas temperaturas. "Yo llegué a la meta. No tuve ni sensación de calor", recuerda.

La asturiana fue ganando posiciones durante la prueba hasta acabar dentro de las diez primeras. Un resultado que todavía cobra más valor teniendo en cuenta que esta era su primera participación en la distancia larga del evento. Había acudido anteriormente a la semana del Mont-Blanc, pero entonces había corrido una prueba de apenas 13 kilómetros.

Su preparación para llegar hasta allí se desarrolló principalmente en Asturias. El Naranco es uno de sus escenarios habituales durante la semana, mientras que los fines de semana puede desplazarse al Pienzu o a Picos de Europa. También combina la carrera con bicicleta de carretera y gimnasio. La tirada más larga antes del Mont Blanca "fue de 40 kilómetros".

Todo ello tiene que encajar con su trabajo. Greta atiende alrededor de 30 horas semanales en la clínica y cuenta con la flexibilidad de su agenda para entrenar y descansar. No contempla dejar la fisioterapia para dedicarse exclusivamente a correr. De hecho, considera que mantener ambas actividades le ayuda a rendir mejor. "Si no trabajase, rendiría peor en las carreras y en el entrenamiento", asegura. Cuando se satura de correr, la consulta le sirve para desconectar; cuando el trabajo pesa, se calza las zapatillas. "Cuando aquí ya estoy a las narices, salgo a correr y se acabó todo", afirma desde su puesto de trabajo.

Su progresión también cuenta con el respaldo de Asics, marca con la que forma parte de su equipo de montaña después de superar un proceso de selección de jóvenes talentos. Entre sus grandes resultados figuran también el campeonato de España, un segundo puesto en Transgrancanaria y la victoria en la Traveseriserina "la más especial" porque, según ella "es la de casa".

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Ahora prepara el siguiente reto: Eslovenia, donde disputará una carrera de 52 kilómetros que servirá para buscar la clasificación para el Mont-Blanc del próximo año. Entre los dorsales que decoran su consulta, cada carrera representa una parte de su camino. El de la Traveserina habla de sus raíces; el del Mont-Blanc, de hasta dónde puede llegar. Y mientras, Greta García sigue siendo, "una fisioterapeuta que corre".