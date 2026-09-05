Oceanman Gijón: el Cantábrico que "cura el alma" y convierte cada brazada en una victoria

La primera de las dos jornadas del Oceanman Gijón dejó ayer en la playa de Poniente una mañana de competición y superación. En el Sprint, de 1.500 metros, el triunfo fue para Minki Kang, por delante de Carlos Bracamonte y Darío Fernández, con Marina Iglesias quinta de la general y primera femenina. El podio femenino lo completaron Alicia Montero y Daniela Gurbindo. En OceanFins, la victoria correspondió a Dmitrii Bobrinev, con Isabel Blanco y Manuel García completando el podio. Bobrinev volvió a subir a lo más alto en OceanKids, con Gael González segundo y Valeria Flores tercera. En los OceanTeams, la victoria fue para Team Jorge-Lucas-Alba, seguido de Team Mükel y Team Sylvia-Lucia-Guillermo.

La primera jornada reunió a 200 participantes y llenó la playa de Poniente de nadadores de distintas edades y procedencias. El Sprint concentró a 110 participantes, mientras que OceanFins contó con 22 y OceanKids, con 31. OceanFins, Sprint, OceanKids y OceanTeams dibujaron una mañana de competición en la que hubo espacio para los podios, pero también para historias que no aparecen en ninguna clasificación. Precisamente en ese Sprint de 1.500 metros estuvieron dos de las protagonistas de la jornada.

Minki Kang, ganador del Sprint / Ángel González / LNE

Concha Gómez: "Cuando me meto en el agua, se me pasa todo"

Concha Gómez, de Teruel, se mete en el agua y durante un rato los problemas desaparecen. A sus 62 años, la natación se ha convertido en mucho más que un deporte. "Cuando me meto en el agua, se me pasa todo", cuenta. Tiene restos visuales muy limitados y una discapacidad visual que se agravó en los últimos años tras un tumor cerebral, pero se lanzó al Cantábrico en Poniente para completar junto a su guía, Esteban Gómez, los 1.500 metros del Sprint. Salieron los últimos. "Pero no llegamos los últimos", aseguran con orgullo.

Concha Gómez y Esteban Gómez / María Rendueles

Para conseguirlo tuvieron que entrenar durante dos días y aprender una dinámica que ninguno de los dos había afrontado antes. Nadaron unidos "por la cadera", explica Concha, mientras Esteban se encargaba de guiarla en un medio en el que su campo de visión es todavía más reducido. "Yo nunca había tenido ninguna experiencia como guía", reconoce él, que estuvo entrenando durante el verano para afrontar el reto.

"Dicen que el mar cura el alma". Concha lo sabe. En los últimos años, sus problemas de salud cambiaron su vida. Ahora la natación se ha convertido también en una forma de escapar durante unas horas de una situación personal complicada. "Es terapéutico", resume. El agua de Gijón, además, le gustó. Lejos de echar de menos las temperaturas del Mediterráneo, asegura que disfruta del agua fría y que le sorprendió el fondo de Poniente. Se marcha con una certeza: volverá. "Yo nadaré en Gijón el año que viene", anuncia.

Almudena Nebot logra una plaza para la final mundial

Entre los participantes también estaba Almudena Nebot, llegada desde Benicàssim. Hace dos años comenzó a nadar mientras afrontaba una enfermedad que le ha ido haciendo "perder movilidad en las piernas". Antes practicaba piragüismo adaptado y esa experiencia le había permitido desarrollar una importante fuerza en la parte superior del cuerpo. Un día, mientras estaba en la playa con sus hijos y una amiga, decidió probar a nadar. Después llegó el neopreno, la boya y la confianza.

Almudena Nebot / María Rendueles

Almudena completó el Sprint de 1.500 metros. Durante la prueba llegó a pensar que estaba última cuando un grupo la adelantó, hasta descubrir que todavía quedaban nadadores detrás. "Me vi fuerte", explica. Y su historia tendrá continuidad: consiguió una plaza para la final mundial de República Dominicana en la categoría Inspiration.

También hubo espacio para una historia marcada por miles de kilómetros y por una guerra. Una familia ucraniana encontró en Gijón una oportunidad para volver a reunirse. Antes del conflicto viajaban cinco o seis veces al año por distintos lugares del mundo. Ahora las circunstancias han complicado esos encuentros. El padre, Oleksandr Solovey, estuvo en Ucrania hasta junio, mientras sus hijos estudian en Alemania.

Oleksandr Solovey / María Rendueles

El Oceanman les permitió recuperar por unos días aquella posibilidad de viajar juntos. Tanto es así que "llevo tatuado el logo de la prueba en el brazo". Vladislav y Bogdan, de 10 y 13 años, ya habían acompañado a su padre como espectadores en una prueba en Grecia en 2018. Cambiaron el papel y se metieron ellos en el agua. "Nueva generación", resume su padre, que apoyó a sus hijos y a su hermano. Hoy será él quien se lance al Cantábrico.

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Porque esta mañana las pruebas se trasladarán a San Lorenzo para las distancias mayores: el Half Oceanman, de cinco kilómetros, y el Oceanman, de diez. Darán inicio a las 9.00 horas. Para algunos estará en juego una plaza para la final mundial de República Dominicana. Para otros, simplemente volver a cruzar una meta. Como para Concha, que ya piensa en la próxima travesía. El mar no hace desaparecer lo que ocurre fuera. Pero durante unos minutos consigue que importe un poco menos.