La Tercera asturiana echa a andar con más favoritos que nunca: claves de la primera jornada

Arranca la Tercera de "los cocos". Hace tiempo que la categoría no contaba con tantos candidatos al ascenso a Segunda Federación: Caudal, Langreo, Covadonga, Lealtad, Sporting Atlético, Mosconia, L’Entregu... Son muchos los que aspiran a hacerse con el trono regional, pero solo uno podrá terminar el año en lo más alto. Hoy arranca la batalla por gobernar Asturias.

El Langreo y el Lealtad son, sobre el papel, dos de los grandes favoritos a terminar el año en la primera plaza. Ambos conjuntos son de los descendidos de Segunda Federación y aspiran a que su paso por el quinto escalón del fútbol nacional sea lo más corto posible. En el caso langreano, Adrián Torre, guardameta y capitán, seguirá liderando una plantilla que se ha hecho con nombres como Aarón Quintana, Diego Montequín o Berto González, mientras que, del lado maliayo, los de Clemente Sánchez apenas cuentan con cinco nuevos refuerzos en plantilla.

El que sí se ha movido con contundencia en el mercado de fichajes ha sido el Caudal de Mieres. Tras caer en la final del play-off la pasada campaña, el conjunto mierense se ha hecho con nombres contrastados como los de Davo Fernández, Isma Cerro o Julio Rodríguez para dar un puñetazo en la mesa y conseguir de una vez por todas su ansiado objetivo. Otro de los que ha dado el do de pecho en el mercado es el Mosconia, que ha firmado a nombres como Pelayo Pérez e Iván Elena para el centro del campo, además de mantener en plantilla a jugadores como Sergio Ríos, Pablo Espina o Jorge Morcillo. Su principal novedad de cara a conseguir la promoción pasa por el banquillo, donde Emilio Cañedo, viejo conocido de la casa, buscará repetir los éxitos que tuvo cuando fue entrenador del Avilés. El Sporting Atlético, que este año ha dado los mandos de su banquillo a Óscar López, formador de jugadores como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, también apunta a estar en una pelea en la que no faltarán otros gallitos como el Covadonga de Álex Arias, un habitual en los puestos altos de la tabla. Además, no se descarta que equipos como L’Entregu, San Martín o Ceares puedan terminar dando la sorpresa.

Noticias relacionadas

Con todo ello, hoy arranca la primera jornada de Tercera Federación. A las 12.00 horas se disputan el Covadonga-Avilés Stadium, el Condal-Siero y el Llanes-Mosconia, mientras que media hora más tarde, a las 12.30 horas, el Astur recibe en el Hermanos Llana al Caudal. A las 17.00 horas se verán las caras el Ceares y el Langreo; a las 17.30 horas, el Andés recibe al Colunga; y a las 17.45 horas, el Sporting Atlético se enfrentará fuera de casa al Praviano. Gijón Industrial y San Martín se medirán a las 18.00 horas y cerrarán la jornada L’Entregu y Lealtad, con un encuentro que se disputará a las 19.00 horas en el Nuevo Nalón.