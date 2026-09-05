El Vetusta, ante el reto de repetir el sueño del play-off

Tras varias semanas veraniegas de pretemporada, con participación en la Copa Federación incluida, los tres equipos asturianos de Segunda Federación arrancan un nuevo curso con objetivos dispares. Mientras que el Oviedo Vetusta sueña con repetir el buen año que firmó la pasada campaña, terminando en play-off, el Marino aspira a tener una campaña tranquila tras hacer varios movimientos interesantes en el mercado de fichajes. Por su parte, el Llanera, recién ascendido, luchará por mantenerse un curso más en el cuarto escalón del fútbol nacional.

Cabe destacar que, tras varios años integrados en un grupo con rivales gallegos, cántabros y castellano-leoneses, este año hay nuevos invitados al grupo 1 de Segunda Federación. Los equipos de la región tendrán que viajar hasta el País Vasco para medirse a equipos como los filiales de Alavés y Eibar, el Sestao o el Amorebieta, conjuntos con mayor presupuesto que los asturianos.

El Vetusta es hoy el encargado, a las 17.00 horas, de levantar el telón de los equipos asturianos en Segunda Federación. Los carbayones, que continúan con Roberto Aguirre en el banquillo, cuentan con varias bajas sensibles, como las de Diego Tejón (Ourense) o Pablo Agudín (Sant Andreu), y los ascensos de nombres como Miguel Narváez, Dieguito y Enzo Pérez, aunque se han movido con inteligencia en el mercado para hacerse con futbolistas como Samu Franganillo, Ot Remolins o Miguel Clavería. El reto del filial oviedista es repetir las buenas prestaciones del pasado curso, cuando los de Aguirre cayeron en la final del play-off de ascenso a Primera Federación ante el Coria.

Tomará el testigo el Llanera, que visita hoy a la Gimnástica de Torrelavega a partir de las 19.00 horas. El equipo uscará asentarse en el cuarto escalón del fútbol nacional. Chuchi Collado, técnico que ya dirigió al club en su última campaña en Segunda Federación, ha retocado con algunas caras nuevas su plantilla, con un total de siete fichajes, entre los que destacan Sergio Ordóñez y César García.

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Más movimientos tuvo un Marino de Luanco que, tras salvarse con ciertas urgencias la pasada campaña, este año quiere respirar con mayor tranquilidad y, si todo sale bien, soñar con colarse en los puestos de Copa del Rey. Para ello, el equipo dirigido por Sergio Sánchez se ha hecho con nombres como los de Pablo Álvarez, Juan Quirós, Álex Menéndez o Berto González, además de contar con viejos rockeros como Lora, Dennis, Dailos y Borja Álvarez. Los gozoniegos inician este nuevo curso visitando mañana al Compostela, equipo que, a pesar de ser un recién ascendido, tiene una gran inversión en fichajes. El encuentro se disputará a las 12.00 horas.