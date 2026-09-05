El Villa de Gijón logra la permanencia en Primera División de balonmano playa
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El Fundación Gijón Rural Villa de Gijón ha conseguido atar la permanencia en la máxima categoría del balonmano playa. Tras estrenarse esta temporada en Primera, ha conseguido cumplir el objetivo siendo el equipo más joven de toda la categoría. Dirigido por Mario Colomo, finalizó decimotercero entre los dieciocho integrantes de una competición en la que es el único representante asturiano. sí mismo, el equipo infantil femenino del Villa de Gijón acudIó por primera vez a una prueba puntuable del Campeonato de España logrando el sexto puesto.
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