El Alimerka Oviedo Baloncesto, una de cal y otra de arena en Portugal: el equipo asturiano sigue progresando ante el inicio de la Primera FEB

El Alimerka Oviedoperdió ayer por 78-68 en la final del Torneo de Viana do Castelo (Portugal) ante el potente Oporto, uno de los grandes del baloncesto luso y actual campeón de Liga, en un encuentro que comenzaron a gran nivel y que acabaron con poca gasolina, con Mouha Barro sentado en el banquillo por unas molestias de espalda y sin el concurso durante muchos minutos de Félix Terins, que el día anterior había sido el más destacado en la victoria por 85-93 en las semifinales que el conjunto asturiano jugó ante el Benfica.

Un inicio esperanzador ante el campeón portugués

Lo mejor del equipo que entrena Javi Rodríguez ante el Oporto fue sin duda el inicio, con un quinteto formado por Pjay Smith como base, Brycen Goodine de escolta, Nwaokorie de alero y un juego interior formado por Shelist y Wisne. El equipo de Oviedo movió muy bien el balón en esos primeros minutos, tuvo acierto exterior y supo encontrar a los interiores hasta alcanzar una renta de diez puntos (8-18) en muy pocos minutos, con Hollanders entrando a la cancha muy fino desde el triple.

El equipo portugués, con jugadores de mucho talento, fue poco a poco parando el vendaval que fue el OCB en esos primeros instantes, donde tuvo minutos muy interesantes y esperanzadores de cara al nivel que puede alcanzar esta temporada de Primera FEB que empezará el sábado 26 de septiembre en la cancha del Gran Canaria. Javi Rodríguez cuenta con muchas piezas en su plantilla y da la sensación de que de todas ellas se puede obtener un buen rendimiento. Falta todavía que todas esas piezas terminen de conectar.

La espuma fue bajando un poco a partir del segundo parcial, con un Oporto que tomó la iniciativa en el juego y en el marcador, que al descanso era de 43-39 para los lusos.

El cansancio pasa factura al Alimerka Oviedo

La segunda parte fue mucho más discreta por parte de los azules, a los que se les notó algo cansados, más imprecisos en los lanzamientos y con más dificultades en defensa. El desgaste de la propia pretemporada y del encuentro del día anterior, cuando ganaron al Benfica en una semifinal que acabó pasada la medianoche, se notó mucho.

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Insistió Javi Rodríguez en tener mucho tiempo juntos a Pjay Smith y Goodine, utilizando a los dos como bases. A Terins, el base más puro del equipo, se le vio a un gran nivel en el partido ante el Benfica y ayer tuvo más descanso. Otro al que le está dando mucha cancha Javi Rodríguez es a Brock Wisne, un jugador que puede aportar muchas cosas al juego interior a medida que se adapte al ritmo y al estilo del técnico gallego. Un estilo que, más allá del resultado, se reconoce en un Alimerka Oviedo que progresa adecuadamente.