Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Andrea Trigo y Christian Mesa, campeones de Asturias de Triatlón en San Esteban

Los atletas del Deportivo Delikia y Triatlón Lugones se imponen en esta prueba histórica que regresa al concejo de Muros del Nalón

Andrea Trigo en su llegada a meta.

Andrea Trigo en su llegada a meta. / FTPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

N.L.

Andrea Trigo, del Deportivo Delikia, y Christian Mesa, del Triatlón Lugones, se proclamaron campeones de Asturias de Triatlón 2026, en el Triatlón de San Esteban, prueba histórica del calendario regional y nacional recuperada en este 2026.

La atleta terminó con un tiempo de 1:11:49, por delante de Beatriz Tenreiro, del Castrillón Triatlón, muy cerca con 1:11:54; y Marina Guerra, del Triatlón Oviedo, en 1:16:07 tras conseguir superar en la carrera a pie a Claudia Villar, que firmaba la cuarta plaza en la general.

Por su parte, en categoría masculina, Mesa impuso su carrera a pie para derrotar a los hermanos Cerro, ganando con un registro de 1:00:39. Adrián Cerro, del Escuela de Natación Corvera, era segundo en 1:01:45, y Álvaro Cerro, del Náutico de Narón, tercero con 1:02:05, protagonizando los tres primeros una gran escapada en el circuito ciclista.

La prueba tuvo lugar en la dársena de San Esteban, con 750 metros de natación, a los que sucedieron 20 kilómetros de ciclismo ascendiendo desde el nivel del mar hasta el entorno del Área Recreativa de La Atalaya y retornando al paseo marítimo de San Esteban tras subir la dura calle Áncora y pasar junto al Mirador del Espíritu Santo. Tras la segunda transición se realizó una carrera a pie totalmente llana por todo el margen izquierdo de la desembocadura del río Nalón en el mar Cantábrico.

Noticias relacionadas

Posteriormente se realizó un Acuatlón para categorías prebenjamín, benjamín y alevín, con natación y carrera por el paseo de San Esteban.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
  4. La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
  5. Tres millones para rescatar en Oviedo el mercado que nunca abrió: así será el nuevo gran centro social de La Corredoria
  6. El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raclette más barata del mercado: ideal para gratinar y asar verduras, carne y pescado
  8. Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós

El Oceanman Gijón desafía a la tormenta, reúne a cerca de 700 nadadores y prevé volver en 2027

El Oceanman Gijón desafía a la tormenta, reúne a cerca de 700 nadadores y prevé volver en 2027

Vuelven los cursos de la Universidad Popular de Oviedo: estos son los estudios y las sedes en los que se impartirán

Vuelven los cursos de la Universidad Popular de Oviedo: estos son los estudios y las sedes en los que se impartirán

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 6 de septiembre de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 6 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 6 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 6 de septiembre de 2026

El Lauredal teje lazos a la mesa en su cuarta "Folixa Vecinal"

El Lauredal teje lazos a la mesa en su cuarta "Folixa Vecinal"

El Santa Olaya se tiñe de color en una fiesta para todas las edades

El Santa Olaya se tiñe de color en una fiesta para todas las edades

El Club Santa Olaya se tiñe de color por sus fiestas (en imágenes)

El Club Santa Olaya se tiñe de color por sus fiestas (en imágenes)

EN IMÁGENES: Conmoción en Degaña tras el fallecimiento de dos jóvenes en un accidente de tráfico

EN IMÁGENES: Conmoción en Degaña tras el fallecimiento de dos jóvenes en un accidente de tráfico
Tracking Pixel Contents