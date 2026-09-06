Andrea Trigo y Christian Mesa, campeones de Asturias de Triatlón en San Esteban
Los atletas del Deportivo Delikia y Triatlón Lugones se imponen en esta prueba histórica que regresa al concejo de Muros del Nalón
N.L.
Andrea Trigo, del Deportivo Delikia, y Christian Mesa, del Triatlón Lugones, se proclamaron campeones de Asturias de Triatlón 2026, en el Triatlón de San Esteban, prueba histórica del calendario regional y nacional recuperada en este 2026.
La atleta terminó con un tiempo de 1:11:49, por delante de Beatriz Tenreiro, del Castrillón Triatlón, muy cerca con 1:11:54; y Marina Guerra, del Triatlón Oviedo, en 1:16:07 tras conseguir superar en la carrera a pie a Claudia Villar, que firmaba la cuarta plaza en la general.
Por su parte, en categoría masculina, Mesa impuso su carrera a pie para derrotar a los hermanos Cerro, ganando con un registro de 1:00:39. Adrián Cerro, del Escuela de Natación Corvera, era segundo en 1:01:45, y Álvaro Cerro, del Náutico de Narón, tercero con 1:02:05, protagonizando los tres primeros una gran escapada en el circuito ciclista.
La prueba tuvo lugar en la dársena de San Esteban, con 750 metros de natación, a los que sucedieron 20 kilómetros de ciclismo ascendiendo desde el nivel del mar hasta el entorno del Área Recreativa de La Atalaya y retornando al paseo marítimo de San Esteban tras subir la dura calle Áncora y pasar junto al Mirador del Espíritu Santo. Tras la segunda transición se realizó una carrera a pie totalmente llana por todo el margen izquierdo de la desembocadura del río Nalón en el mar Cantábrico.
Posteriormente se realizó un Acuatlón para categorías prebenjamín, benjamín y alevín, con natación y carrera por el paseo de San Esteban.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
- La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
- Tres millones para rescatar en Oviedo el mercado que nunca abrió: así será el nuevo gran centro social de La Corredoria
- El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raclette más barata del mercado: ideal para gratinar y asar verduras, carne y pescado
- Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós