Andrea Trigo y Christian Mesa, campeones de Asturias de Triatlón en San Esteban

Andrea Trigo, del Deportivo Delikia, y Christian Mesa, del Triatlón Lugones, se proclamaron campeones de Asturias de Triatlón 2026, en el Triatlón de San Esteban, prueba histórica del calendario regional y nacional recuperada en este 2026.

La atleta terminó con un tiempo de 1:11:49, por delante de Beatriz Tenreiro, del Castrillón Triatlón, muy cerca con 1:11:54; y Marina Guerra, del Triatlón Oviedo, en 1:16:07 tras conseguir superar en la carrera a pie a Claudia Villar, que firmaba la cuarta plaza en la general.

Por su parte, en categoría masculina, Mesa impuso su carrera a pie para derrotar a los hermanos Cerro, ganando con un registro de 1:00:39. Adrián Cerro, del Escuela de Natación Corvera, era segundo en 1:01:45, y Álvaro Cerro, del Náutico de Narón, tercero con 1:02:05, protagonizando los tres primeros una gran escapada en el circuito ciclista.

La prueba tuvo lugar en la dársena de San Esteban, con 750 metros de natación, a los que sucedieron 20 kilómetros de ciclismo ascendiendo desde el nivel del mar hasta el entorno del Área Recreativa de La Atalaya y retornando al paseo marítimo de San Esteban tras subir la dura calle Áncora y pasar junto al Mirador del Espíritu Santo. Tras la segunda transición se realizó una carrera a pie totalmente llana por todo el margen izquierdo de la desembocadura del río Nalón en el mar Cantábrico.

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Posteriormente se realizó un Acuatlón para categorías prebenjamín, benjamín y alevín, con natación y carrera por el paseo de San Esteban.