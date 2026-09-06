Iván Granda y Laura Tirador ganan en el Trail del Infiernu en Ribadesella

La seguna edición del Trail del Infiernu se disputó ayer en Ribadesella con 450 corredores. El vencedor de la distancia original, de 21 kilómetros y 700 metros de desnivel positivo, fue Iván Granda Ruiz (Club de Montaña Camín Real), seguido de Rubén Cabo Vázquez (Fye Atletic) y del riosellano José Antonio Blanco Otero, que fue también primero en categoría veterano 1. En categoría femenina ganó la castellano-leonesa Lara Aguado, seguida de la riosellana del Club Oriente Atletismo(COA) Laura Tirador Pérez. El tercer cajón del podio fue para Claudia Blanco Martínez (Cangas de Onís Atletismo). En la distancia Speed Trail, de 12 kilómetros y 450 metros de desnivel positivo, resultaron triunfadores Adrián Llera Pendás (La Cerezal Team de Ribadesella) y Amelia Fernández García (Horizonte).