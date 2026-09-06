Lopera y Baragaño, del Astures, suben al podio en Mallorca

El Club Bádminton Astures arrancó la temporada con dos medallas en el Máster Nacional sub-19 N2/N3 de Palma de Mallorca. Sara Lopera y Sara Baragaño lograron la plata en dobles femenino N2, mientras Lopera añadió un bronce en individual femenino N3. Las gijonesas estuvieron acompañadas por los técnicos Lucas Suárez y Laura Fernández.