El Marino de Luanco se estrena por todo lo alto y golpea al Compostela con una goleada para empezar (0-3)

Compostela 0 Marino de luanco 3 Compostela: Edu Sousa (1); Miguel Prado (1), Diego Uzal (1), Damián Noya (1); Manu Rivas (1), Mario Hermo (2), Goris (1), Dani González (1); Antón Guisande (1), Parapar (1) y Edu González (1). Cambios: Ces Cotos (1) por Goris, min. 46. Teofilovic (1) por Parapar, min. 54. Buba (1) por Edu González, min. 54Armental (1) por Miguel Prado, min. 74. Unai Peón (1) por Mario Hermo, min. 74 Marino de Luanco: Dennis (2); Borja Álvarez (2), Dailos (2), Mario Sánchez (2), Guaya (2); Lora (2), Luisen (2) ; Guille Cueto (3), Basurto (3), Samu Pérez (3); y Juan Quirós (3). Cambios: Álex Menéndez (1) por Dailos, min. 65. Samu Montes (1) por Basurto, min. 68. Berto González (1) por Juan Quirós, min. 68 Galante (1) por Luisen, min. 79. Dacal (1) por Guille Cueto, min. 79. Goles: 0-1, min. 13: Juan Quirós. 0-2, min. 29: Guille Cueto. 0-3, min. 80: Samu Pérez. Árbitro: Guillermo García (Colegio castellano-leonés). Amonestó a los locales Goris y Guisande. Verónica Boquete: 1.115 espectadores

El Marino de Luanco arrancó a lo grande una nueva temporada en el grupo 1 de Segunda Federación con un contundente triunfo a domicilio ante el recién ascendido Compostela por 0-3, en un partido de dos caras: los asturianos fueron superiores en la primera mitad y el Compos, pese a buscar la reacción tras el descanso, apenas encontró claridad en ataque. Juan Quirós y Guille Cueto encarrilaron el triunfo antes del descanso y Samu Pérez sentenció en el tramo final para propinar un duro golpe de realidad al conjunto santiagués.

El choque comenzó con un ritmo impropio de estas alturas de temporada. La batalla por la posesión del balón convirtió los primeros compases del encuentro en un tira y afloja constante en el que ningún equipo terminó de imponerse. Ambos conjuntos buscaban inquietar en cada posesión rival. Cada reinicio venía acompañado de una intensa presión. Y cada intercambio de pases se encontraba con un duro entramado defensivo.

Juan Quirós abre el camino del Marino

Este contexto de igualdad únicamente se vio alterado por un despiste. Uzal y Miguel Prado perdieron la referencia de Juan Quirós, delantero del Marino, que aprovechó la situación para cabecear al fondo de las mallas un gran envío desde la banda izquierda y abrir el marcador. El tanto avivó una mínima reacción de un Compos que tiró de orgullo para inquietar ligeramente la meta de Dennis.

El conjunto luanquín resistió sin aparentes dificultades el breve arreón local y continuó apretando en busca de aumentar su ventaja. Cueto, muy insistente en el primer acto, y Quirós, un quebradero de cabeza constante para la línea de tres centrales blanquiazul, lideraron las ofensivas de un Marino muy trabajado y especialmente intenso en los duelos.

El equipo local era incapaz de generar peligro desde el juego posicional. Únicamente las incorporaciones de Mario Hermo y Manu Rivas lograron sorprender al cuadro de Sergio Sánchez. El paso de los minutos reafirmó la postura de un cuadro visitante que encontró en Basurto su elemento diferencial. El mediapunta cántabro se desquitó con maestría de dos futbolistas, se internó en el área y sirvió en bandeja el segundo a Guille Cueto (29’). Tras el tanto, el orgullo picheleiro, el calor sofocante y el desgaste físico hicieron mella en el Marino, que, por primera vez en el duelo, cedió espacio. El cuadro gallego embotelló al equipo asturiano en los minutos finales del primer acto, pero no encontró el camino hacia el gol. Parapar y Manu Rivas no acertaron desde la frontal y el Marino cortó la fluidez blanquiazul mediante constantes interrupciones que se saldaron con amonestaciones para Mario Sánchez, Quirós y Samu Pérez.

El Compostela aprieta y Samu Pérez sentencia

Tras la reanudación, el choque replicó el guion del final de la primera parte: el Compos, instalado en campo rival, buscaba un resquicio en la resistencia luanquina. El asedio local era total. Sin embargo, el Marino apenas sufrió ante la ausencia de un ariete de referencia en el ataque compostelano. El monólogo fue en aumento, con el Marino obligado a amenazar únicamente desde las transiciones.

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En este sentido, la presencia de Teofilović reforzó el dominio compostelanista. El atacante serbio consiguió fijar a los centrales y probó a Dennis con un disparo potente que rechazó hábilmente el meta visitante. La insistencia compostelanista no encontró premio y el Marino sentenció. Samu Pérez, muy comprometido en tareas defensivas durante todo el encuentro, resolvió con calidad un contragolpe visitante. Recortó a Unai y definió a la escuadra para matar el choque a falta de diez minutos (80’). Hasta ahí el partido. Dennis aseguró la portería a cero con una gran parada a bocajarro y el Compostela despidió el primer partido de la temporada con una dura derrota como local.