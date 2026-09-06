El Oceanman Gijón desafía a la tormenta, reúne a cerca de 700 nadadores y prevé volver en 2027

Los truenos y la tormenta fueron ayer los primeros protagonistas del Oceanman Gijón. A las 9 de la mañana, cuando todo estaba preparado y los 286 nadadores ya estaban en el agua -119 en la prueba larga, de 10 kilómetros, y 167 en el Half Oceanman, de 5 kilómetros-, el cielo no invitaba precisamente al optimismo. Lluvia, tormenta y rayos hacían pensar que la jornada podía terminar antes incluso de empezar.

La competición pudo finalmente celebrarse y, con el paso de las horas, los nubarrones dieron paso al sol para completar una jornada que convirtió a Gijón en escenario de la mayor competición internacional de aguas abiertas.

Además del reto deportivo, había un aliciente añadido: los diez primeros clasificados de cada categoría obtenían un pase para la final mundial del Oceanman en República Dominicana. Una recompensa que elevó todavía más la exigencia de una prueba que reunió a participantes nacionales e internacionales.

Lucas Costa y Alba Ortiz de Guinea brillan en los 10 kilómetros

En la distancia de 10 kilómetros, el triunfo absoluto fue para el gallego Lucas Costa Fernández, residente en Gijón. Costa nadó los 10 kilómetros, cruzando la playa de San Lorenzo, bordeando el Cerro de Santa Catalina y llegando a la playa de Poniente, con un tiempo de 2:17:01, a un ritmo de 1:23 por cada 100 metros. David Gandón terminó segundo y Mikel Arteaga, tercero entre los hombres. Carlos Bracamonte fue cuarto y Noé Álvarez Ordóñez, quinto.

Por la izquierda, Roberto Marqués, Jorge Pañeda, Jorge Sariego, de Unicaja, Patricia Agüera, Alba Ortiz de Guinea y Valentina Lugano, en el podio del Oceanman diez kilómetros en la categoría femenina.

La clasificación absoluta tuvo además un destacado protagonismo femenino. Alba Ortiz de Guinea terminó tercera de la general y fue la primera mujer, después de completar los 10 kilómetros en 2:24:24, con un ritmo medio de 1:27 por cada 100 metros. Patricia Agüera Fernández fue segunda y Valentina Lugano, tercera.

La otra gran prueba de la jornada fue el Half Oceanman, sobre cinco kilómetros, donde Sandro Alcaraz se llevó la victoria. El podio masculino lo completaron Diego Gutiérrez, segundo, e Iker Pérez, tercero. Pol Feito Arson y Jordi Curto completaron las cinco primeras posiciones. Entre las mujeres, el triunfo fue para Aida Bertran, seguida de María González y Alba Castro.

La jornada tuvo además otro aliciente en los cinco kilómetros con la celebración del Trofeo Gijón, integrado en el programa de la competición y dentro del Circuito de Travesías a Nado de Gijón 2026.

Cerca de 700 inscritos y continuidad para 2027

La respuesta a la primera edición del Oceanman Gijón superó las previsiones iniciales, con cerca de 700 inscritos. "Este año era un poco como una prueba piloto, pero ha superado las expectativas, pero con creces", valoró Jorge Pañeda, concejal de Deportes. La organización manejaba inicialmente una previsión de unos 500 participantes, aunque el propio edil reconoce que desde el Ayuntamiento confiaban en superar esa cifra: "Nosotros sabíamos que podíamos pasar de 500". Además, alrededor del 30% de los participantes llegó de fuera de España, un dato que refuerza la dimensión internacional de la prueba.

"El ambiente es espectacular, nuestra idea es repetir el año que viene", aseguró Pañeda, que explicó que la fecha de la competición viene marcada por el calendario de Oceanman, aunque "se está valorando mover las fechas". El concejal incluso se animó a bromear con su posible participación: "El año que viene competiría si sigo siendo concejal".

En la misma línea se expresó Fermín Egido, CEO de Oceanman, que consideró que "Gijón ha cumplido las expectativas, bastante más de lo que esperábamos", ya que inicialmente pensaban que habría menos participantes. Egido destacó especialmente "una tasa de participación internacional muy alta" y apuntó lo mismo que Pañeda: "El año que viene volveremos". La meteorología, lejos de restarle valor a la jornada, terminó aportando un componente inesperado, la tormenta, reconoció, que "hace que la competición sea más épica". La jornada dejó satisfechos a nadadores y organizadores.

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Así, lo que comenzó con rayos, lluvia y la amenaza de suspender la prueba terminó con sol, competición y podios. Gijón superó su estreno en el calendario Oceanman y dejó sentadas las bases para que las aguas abiertas mundiales vuelvan a tener una cita destacada en la ciudad el próximo año "porque Gijón lleva toda su vida mirando al mar".